Jacobo Garrido: “Mi objetivo es una medalla, para eso he entrenado”

Jacobo Garrido (A Coruña, 2002) nadará el jueves para conseguir medalla en los 400 metros libres. Habla desde la Villa, en París.

Son sus segundos Juegos Paralímpicos, pero los primeros sin restricciones por COVID. ¿Qué tal en la Villa? ¿Cambia mucho todo?

Es un poco diferente, porque ya solo por el tema de las restricciones de COVID, las mascarillas... Se ve todo un poco más animado. Los Juegos son deportistas de todos los deportes y todos los países conviviendo juntos. Este año la máxima diferencia va a estar en la piscina, en que va a estar llena. En Tokio era grande, pero estaba vacía, claro.

¿Le gusta competir con gente en las gradas o sin ella? ¿Cómo se ve en esa situación?

A mí me gusta competir con gente, pero es que nunca lo hice delante de quince mil personas. La verdad es que tengo ganas.

¿Cómo ha ido la preparación? ¿En qué momento se encuentra?

Me encuentro bastante bien, no sé si es el mejor momento de mi vida deportiva, espero que sí. Lo veremos en unas horas. Es la primera prueba de todos los Juegos y voy a disfrutar debutando y listo.

¿Podrá estar en la ceremonia de inauguración de hoy?

Podría haber ido, pero renuncié porque era toda la tarde para arriba y para abajo. Prefiero estar tranquilo en la villa descansando. También es porque compito al día siguiente (mañana). Compito a las nueve y media de la mañana y me tendré que despertar a las siete.

Y empieza con su prueba fetiche, los 400 metros libres...

Sí, es mi mejor prueba de largo. Centré toda la preparación en ella. Luego me quedarían ya otras dos (200 estilos y 100 mariposa), para seguir disfrutando los Juegos y acabar con buen sabor de boca.

¿Cómo ha visto a los rivales?

Todos van a estar bien, en unos Juegos todos van a llegar bastante bien. Espero que a los australianos les afecte un poco el cambio horario, aunque ya llevan dos semanas aquí, en París. Me toca dar la mejor versión para intentar ganarles a todos.

¿Genera presión hablar de medallas o lo asume?

Mi objetivo principal es hacer medalla, es para lo que estuve entrenándome estos tres años y vengo con la mentalidad puesta en subir al podio aquí en los Juegos. También es cierto que somos muchos y no siempre se puede lograr, pero el objetivo es subir al podio por encima de todo. Y si me ganan tres (rivales), al menos haber hecho el mejor papel posible, intentar también conseguir la mejor marca.

Tiene un gran marca esta temporada. ¿Le da confianza de cara a la prueba?

De este año tengo la tercera mejor, que está bastante bien. Pero, por ejemplo, el italiano Barlaam no pudo nadar porque estuvo lesionado y estará adelante seguro. De mejores marcas de los dos últimos años, soy el sexto.

En Tokio acababa de mudarse a Barcelona, ahora está asentado...

Me cogió justo con 18 años recién cumplidos y era mi primera temporada en Barcelona. No se sabía mucho (de los Juegos). Al acabar el bachiller era el momento de cambiar y, al aplazarse los Juegos, me coincidió la primera temporada en Barcelona. Ahora ya llevo todo el ciclo entrenándome allí y debería llegar mejor.

¿Siente también el cariño y el apoyo desde A Coruña?

Sí, claro, toda la vida me entrené con un grupo de amigos (en el CN Liceo) y están muy pendientes. Vienen diez a verme (a París).

Son muchos días desde los 400 metros libres hasta que le tocan los 200 estilos y los 100 mariposa...

Es lo de menos. Hacemos la preparación solo para el 400 libres. Es nadar el primer día y luego ya desconectar. Tengo siete días para estar tranquilo, seguir yendo a entrenarme y ver a mis compañeros.