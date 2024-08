Brandon Taylor, entre la energía, la familia, el liderazgo y la ética de trabajo

“Escucho historias sobre una gran base de aficionados el año pasado y en anteriores. ¿Cómo no jugar duro ante 7.000 espectadores? No creo que sea posible”. Brandon Taylor lleva solo unos días en A Coruña tras confirmarse su fichaje por el Leyma y aún queda un mes para que arranque la liga ACB, pero se declara “emocionado” ante todo lo que ve y percibe. Energía que le empuja a reafirmarse en que ha tomado la decisión adecuada. La pista del Coliseum, al inicio de su montaje, ya le transmite buenas vibraciones, al igual que el equipo, con el que ha compartido un puñado de sesiones. “La primera impresión de mis compañeros es increíble, me parecieron una gran familia. Todo el mundo ayuda a todo el mundo. Lo primero es la química del equipo, las conexiones entre los jugadores”, apunta estableciendo las prioridades.

El norteamericano no se quiso definir, pero fue profundo en su reflexión: “Creo en el liderazgo. Este es mi noveno año (de profesional) y lo primero y más importante es el liderazgo. Mis habilidades encajarán donde encajen. Lo más importante es lo que soy, lo que soy aportando a un equipo, mi personalidad. No quiero hablar demasiado sobre habilidades. Lo primero es el liderazgo, la personalidad y la ética de trabajo”, concluye.