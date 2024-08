Damián Ramos: “Hablar de medalla es escupir para arriba, pero es que al ver mis resultados...”

Damián Ramos (A Coruña, 1986) lleva ya unos días en París y tiene el sueño de regresar a casa con una medalla colgada del cuello. Diez años después de un grave accidente, el deporte fue su punto de apoyo y ahora le ha llevado a unos Juegos. Competirá en ciclismo en pista (persecución) y en contrarreloj y ruta.

¿Cómo es la Villa?

Está muy bien. Me llevé una grata sorpresa, es mi primera experiencia, pero el ambiente es espectacular. Los edificios están decorados con las banderas, hay mogollón de servicios para el deportista. Lavandería, un cafecillo por aquí, cinco comedores... Súper bien. Se vive un ambiente deportivo espectacular. Los cuerpos de los deportistas siempre son diferentes, unos más trabajados. Está un lanzador de peso y ves que es una mole. Ves a todos los países con sus mejores galas, con su mejor material

¿Cuando la pisa es cuando se da cuenta de que todo va en serio?

Ahí es cuando te das cuenta de que es verdad, de que está pasando, de que esto es la experiencia olímpica. Con las expediciones, vienen un mogollón de fisioterapeutas, médicos, mecánicos, asistentes... Es una pasada. Estás en la gloria. Parece esto como la Champions League, ¿no? Tenía unas expectativas altas, pero la realidad no está siendo menor. Cumple todo con creces.

¿Ya visitó el circuito de la prueba?

Me gusta mucho. Se adapta muy bien a lo que me gusta, no es totalmente plano. A veces corremos en circuitos de motos o así, que son totalmente planos y este tiene algún repecho. Es un circuito de fuerza, en el que hay tramos de alta velocidad y también se combinan con algún tramo urbano, que me gustan un montón porque tengo cierta habilidad para trazar las curvas a alta velocidad. El recorrido es genial. De los que corrí este año, es el mejor.

No irá a la ceremonia de inauguración, ¿no?

Me daría, pero estoy bastante centrado en lo mío y no quería que pequeños detalles me alejasen de mi rutina y prescindí de ir. Era una experiencia la podía ver por la televisión, aquí hay unas pantallas gigantes. Prefiero mantener la rutina. Además los desplazamientos al velódromo y al circuito no son cortos, es casi una hora de desplazamiento hasta el velódromo. Aquí el tráfico es un caos, salvaje; para diez kilómetros te tiras media hora.

¿Probó el velódromo?

Requiere una preparación específica, pero yo apuesto por la contrarreloj. Es mi plato fuerte. Estos días estuve maximizando el tiempo en el circuito y dejando un poco de lado el velódromo que no tengo tantas posibilidades de una medalla. Cada velódromo tiene unas peculiaridades, unos son más rápidos, otros más lentos. Hay que tomar referencia de las curvas y un feeling. Y cuantas más horas pases en él, pues mejor. También en el circuito están las alcantarillas, los badenes, las curvas...

¿Cómo llevaba la expectativa de ser aspirante a medalla?

La estoy llevando mejor de lo que pensaba, porque llegaba a París con un catarro que no se me daba quitado. Estuve cinco semanas y no levantaba cabeza, pensaba que me estaba hundiendo justo en el peor momento. Afortunadamente, lo pasé y estoy con unas marcas que nunca tuve, en el mejor momento de mi preparación. Seguí entrenándome, un poco bajo de motivación, pero ahora que veo, desde hace dos semanas, que estoy pletórico, que mis marcas están mejor que nunca, pues estoy en una nube. Justo en el momento adecuado. Ayer (por el lunes) hice un entrenamiento sobre el circuito espectacular. Así da gusto, como tiene que ser, que salgan las cosas como tienen que salir.

En un momento así, ¿da para echar la vista atrás y ver todo lo que ha pasado y ha conseguido desde aquel accidente en 2014?

Es la materialización de una época, de muchos años de trabajo, por eso vengo aquí también a disfrutar un poco de la experiencia, también a vivir esto, porque no siempre tienes esta posibilidad. Me veo con fuerzas para ir a Los Ángeles 2028, pero no sé si se me dará la posibilidad de ir. Entonces, disfrutar de esto, porque es la materialización a muchos años.

Pudo ir a Londres 2012 como olímpico...

Cierto, me quedé chafado, porque son muchas horas de esfuerzo que no se materializan y ahora es el momento de verlo. En su momento también me esforcé mucho y no se me dio, por eso le doy doble valor.

Ojalá se le pueda ver con una medalla colgada del cuello en días...

Hablar de una medalla es como escupir para arriba, pero sinceramente viendo mis resultados durante este año y con el nivel de preparación que llevo ahora... Si he sido capaz de ganarles a todos durante todo el año y ahora llego un pelín mejor, me anima a pensar que sí, que lo puedo lograr en contrarreloj. Yo me veo con muchas posibilidades de ganar y de lograr la medalla también. Luego la competición te va a poner en tu sitio, pero desde luego sí que tengo esa esperanza, esa posibilidad. Voy a salir a darlo todo, que acabo primero, perfecto, que da para un quinto, perfecto. Si doy lo mejor que tengo, la medalla está muy cerca.