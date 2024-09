De Pucho Boedo a Damián Ramos

No pudo ser con Jacobo Garrido ni en Tokio ni en París, pero A Coruña puede quebrar esta semana un ayuno de casi tres décadas. Han pasado 28 años desde aquella plata que consiguió el judoca Pucho Boedo en Atlanta. Ha habido oportunidades durante todo este tiempo para encontrar un sucesor, pero no ha sido posible. El miércoles es la gran oportunidad para que la ciudad sume una segunda presea en los Juegos Paralímpicos, después de la conseguida sobre el tatami de la ciudad norteamericana. Es el turno de Damián Ramos, quien se estrenó hace dos días en pista en la prueba de persecución. Fue octavo en lo que consideraba, prácticamente, un calentamiento. Lo importante para él empieza el miércoles cuando se dispute la contrarreloj individual, su prueba, en la que espera llegar al podio, alcanzar una gloria impensable hace siete años cuando empezó a subirse a una bicicleta después del accidente de 2014 en León. “Hablar de una medalla es escupir para arriba, pero al ver mis resultados...”, decía el coruñés a LA OPINIÓN hace unos días.Va con humildad y también con confianza después de haberse impuesto en la Copa del Mundo y después de haber cosechado medallas europeas en los últimos años. Será su primera oportunidad, el viernes toca la prueba en ruta.

Y no solo es ese podio que se ha visitado con asiduidad en los últimos dos años, es que le anima el circuito que ya ha visitado y en el que ya se ha probado en los últimos días en París. No es tan plano como otros que se ha encontrado en los últimos tiempos. Hay repechos, curvas... Incidencias y desniveles para hacer la diferencia como le gusta al ciclista coruñés. Son inmejorables las sensaciones y los resultados de los test previos tras unas semanas en las que le persiguió un catarro. A Coruña sueña con una medalla que no deje tan solo a Pucho Boedo en el olimpo.