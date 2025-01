El Liceo prepara su fiesta de Reyes

La eliminación del Deportivo de la Copa del Rey y la ausencia prácticamente unánime de práctica deportiva al más alto nivel dejan al Liceo ante la posibilidad de hacer vivir una jornada de Reyes muy especial a sus seguidores. En un duelo por la parte alta ante el Reus, segundo contra tercero, el club verdiblanco ha declarado el duelo del sábado a las 13.00 horas como Día del Abonado. De esta manera y hasta esta medianoche o fin de existencias, todos los abonados del Liceo podrán solicitar entradas gratis para invitar a familiares o amigos. La idea es apuntar a una magnífica entrada o incluso al lleno en unas fechas especiales y en un duelo marcado en rojo en el calendario del equipo de Juan Copa.

El Liceo ya encara la recta final para preparar el choque que decidirá al perseguidor del Barcelona en la tabla. No podrá contar para esta cita con Tato Ferruccio, aquejado de problemas físicos. Esta ausencia se suma a la lesión de larga duración de Pablo Cancela. Aunque la convocatoria no pueda ser completa, en el Liceo confían en el efecto que puedan causar los días de descanso en diciembre para que el equipo no pague el peaje físico de tener una rotación más corta en el primer duelo de 2025.