No hay equipo coruñés más en forma que el OAR: «Queremos una entidad sólida, con una base grande»

Los aficionados del OAR Attica 21 tienen que hacer memoria para recordar el sabor amargo de la derrota. Solo en un partido ha caído el equipo coruñés esta temporada. Fue ante el Carballal el pasado 5 de octubre. Han pasado tres meses desde entonces y, a pesar de haber pasado por dificultades, el equipo que dirige Nando González se ha impuesto en los once duelos que ha disputado en la Primera Nacional Masculina. Una racha que le ha llevado a liderar su liga y que le reafirma en la apuesta decidida del pasado verano. El equipo compite, gana y aspira al ascenso, aunque los objetivos del club coruñés van mucho más allá. La idea era y es la de redimensionar al OAR a todos los niveles desde un crecimiento gradual. Su presidente, Carlos Resch, cree que es la única forma válida de acercarse a la élite con la idea de perdurar entre los mejores del balonmano nacional. «No queremos únicamente extender al club con un ascenso, pretendemos ensancharlo, crear una entidad sólida con una base grande. Queremos poner unos buenos cimientos, porque de otra manera, no tiene ningún sentido», razona mientras esboza las líneas maestras que se marcó a su regreso a la dirección del OAR el pasado verano y que, de momento, se van cumpliendo. «El balonmano es un deporte relativamente barato comparado con otros. Por ejemplo, el presupuesto del Cangas en Asobal es de 1,2 millones y el del Leyma en ACB es de 4,5. No sería difícil conseguir esas cantidades, pero tener un equipo en segunda categoría y no contar con nada por abajo no tiene sentido. Estamos trabajando bien, estamos creando mucha expectación, con muchos chavales en la base, con sus familias. El San Francisco Javier es un pabellón pequeño, pero ahora lo estamos llenando siempre. Era uno de los objetivos que nos marcamos y lo estamos consiguiendo», apunta el máximo mandatario quien revela que el aforo de la actual casa del OAR es de 270 con los espectadores sentados y de unos 500 con los seguidores de pie.

Rastrea el mercado

Resch admite que el paso adelante deportivo que ha llevado al equipo a ser un claro candidato a subir a División de Honor Plata también llegó de la mano de las expectativas de los patrocinadores del club. «Los sponsors se han volcado en aportar más dinero en base a ese aspiración deportiva. Hicimos una plantilla, digamos, más profesional y con unos jugadores que, en principio, tienen una calidad un poquito superior a lo que veníamos teniendo últimamente. Es mucho más amplia y se va notando porque otros equipos pierden jugadores por lesiones o por cualquier otro tipo de cuestión y lo pagan y nosotros, no. Llegamos al final de los partidos muy enteros, con rotaciones; estamos ganando muchos en los últimos diez o quince minutos, rompiéndolos. Tenemos fondo de armario, no son jugadores que rellenan», relata Resch.

Pretende fichar y solicitar la organización de la fase de ascenso a Plata si se clasifica

A Cañiza, Culleredo, O Porriño, Carballal y Teucro son los siguientes rivales del OAR que medirán si tiene algún rival real para acabar la temporada como primer clasificado. Los tres primeros duelos son ante contrincantes de la zona baja, el cuarto es frente al único que le ganó y el quinto, ante un rival directo. De ese tramo, debería salir virtualmente clasificado para la fase de ascenso, aunque queden meses de competición. Si logra asentarse entre los dos primeros, sería su cuarta vez consecutiva y es inevitable mirar a medio plazo y armarse para esa cita clave que decide toda la campaña. «Son tres partidos en cuatro días y ahí no puedes fallar, es el sistema. Creo que esta temporada hemos confeccionado un equipo aún más preparado para ese tipo de situaciones, incluso valoramos hacer algún fichaje de aquí al mes de abril, que es el plazo límite», apunta el presidente de un OAR que no se conforma con lo que tiene y que pretende llegar, si se lo gana en la pista, con aún más garantías a ese tramo. Incluso con el refuerzo de la grada. «Nuestra idea es organizar esa fase de ascenso en A Coruña, aún es pronto para pedirla, pero es nuestra intención», asegura esperanzado Carlos Resch.