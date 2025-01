Más regalos que carbón en los Reyes Magos del Liceo

El Hockey Club Liceo vivió unos Reyes Magos bastante amargos hace un año. Ya se veía venir por la trayectoria del equipo, pero el 7 de enero terminó por concretarse que en 2024 le tocaba un saco de carbón tras haberse quedado por primera vez en 18 años fuera de la Copa del Rey. No había hecho una gran primera vuelta, acuciado por las lesiones, y una derrota en Sant Sadurní d’Anoia (3-1), combinada con el resto de resultados y con el hecho de que el Calafell le arrebatase la octava plaza al ser anfitrión de la fase final, le hizo darse de bruces con una cruda realidad. «Vamos a levantar al Liceo porque sabemos lo que tenemos que hacer», apuntó Juan Copa al día siguiente en una entrevista en LA OPINIÓN. Dicho y hecho.

Doce meses después la vida le sonríe. Empezó a regenerarse en los meses siguientes y, tras el verano, ha cogido impulso. El sábado se medirá al Reus con la segunda plaza en juego y su clasificación asegurada desde hace semanas para la Copa del Rey, un derecho que se da por sentado en un club grande y que hace nada les fue imposible. El equipo verdiblanco, junto a su gente, esperaba recoger en este arranque de 2025 todos los regalos que le fueron esquivos en el pasado inicio de año.

El Liceo solo ha perdido esta temporada en OK Liga un partido en el Palacio de los Deportes de Riazor y fue ante el Barça (1-4). Seis victorias en los últimos seis partidos de la competición doméstica, no cae desde el 3 de noviembre. Busca rubricar su racha este sábado. Un triunfo que iría en consonancia con su historia reciente en estas fechas. En la última década su balance en el primer partido del año es de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Curiosamente, siete de esos once duelos los jugó en el Palacio, como ocurrirá este sábado. Además de ese 3-1 de hace un año, hubo derrotas dolorosas en A Coruña ante Noia (3-4 en 2020) o Voltregà (2-3 en 2018), también igualadas de mérito, como un 4-4 frente al Barcelona (2016) en el Palau, o triunfos ante equipos de nivel como el Reus y a domicilio (1-3 en 2021). Hubo también días para el disfrute y las goleadas como el 9-3 del Liceo-Manlleu en 2022 con cinco goles del capitán Dava Torres.

A la espera de Ferruccio

El Liceo no podrá contar con la presencia de Tato Ferruccio, quien lidia con las molestias asociadas a una pubalgia. El argentino va respondiendo al tratamiento conservador elegido para él, pero aún necesita un poco más de tiempo para reincorporarse a la dinámica del equipo y poder competir con sus compañeros.

Acaba el plazo para retirar invitaciones para el sábado

El Liceo decidió convertir el partido del sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor en una fiesta de Reyes y por eso le ofreció invitaciones para el duelo a todos sus abonados. La idea era, aprovechando las fiestas señaladas, las vacaciones de los más jóvenes y que el Dépor no juega este fin de semana, para presentar una de las mejores entradas de la temporada en el recinto herculino en un duelo en el que los dos equipos se juegan ser el conjunto que escolta al Barcelona en la clasificación de la OK Liga Masculina.

A media de tarde del jueves los abonados verdiblancos habían solicitado unas 700 invitaciones y el teléfono de contacto está abierto hasta medianoche para que más seguidores se sumasen. Esta cantidad, sumada a los fieles y a la grada de animación, harán que se pueda ver un gran espectáculo dentro y fuera de la pista en la mañana del sábado en el Palacio.

Enfrente estará un viejo conocido como Maxi Oruste, quien tras abandonar el Liceo, probó suerte en Italia y regresó hace poco más de una temporada a la OK Liga, en este caso al conjunto catalán. El argentino es, junto a Joan Salvat el segundo máximo goleador de su equipo con seis tantos. Solo les supera a ambos Martí Casas con nueve. Oruste ha repartido, además, un par de asistencias en este campeonato.