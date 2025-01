Epifanio: «Que los malos momentos no nos destruyan como grupo»

Diego Epifanio era el primero consciente de que las curvas iban a llegar. Nada es fácil para un debutante en ACB. Él lo sabe, lo experimentó con el Burgos. Hay que convivir la derrota seguro y también con las lesiones. Ese cóctel puede hacer mella al equipo, al vestuario, pero él apuesta por endurecerse. «No hay duda del compromiso del equipo. A veces se toman decisiones peores pero por querer ayudar. A veces hay frustración. Somos ocho (para entrenar), no podemos exigir. Hay que prepararse para los malos momentos, los silencios y que no nos destruyan como grupo. El equipo no ha transmitido que no esté unido», apunta un entrenador que vuelve a recordar la realidad del club coruñés. «Si alguien pensaba que el primer año en ACB iba a ser maravilloso... Nuestro objetivo es mantenernos. Y si acabase hoy la liga, estaríamos salvados. Hay que verlo medio lleno. Hay muchas cosas que nos condicionan desde fuera y dentro hay que ser fuertes para que no nos pese la responsabilidad. El Coliseum es espectacular y no puede ser negativo. Viene el Valencia y es una oportunidad, no un yugo», asegura el técnico, quien revela que en los últimos días un virus en el entrenamiento ha complicado el trabajo diario. «A perro flaco, todos son pulgas. Ayer (por el jueves) faltaron al entrenamiento un par de jugadores y uno tuvo que estar en un vestuario fuera. Hay un virus que nos está afectando bastante », explicó.

Virus, lesiones y salidas de jugadores importantes. El Leyma busca reemplazos en un mercado escaso y condicionado. «Vamos a intentar incorporar al jugador que ayude al equipo, pero no hay mucho. A lo mejor no es LJ II, a lo mejor tiene que ser otro. Que sume con sus características. Que se adapte, que lo reciba bien el grupo. En verano ibas al concesionario y elegías y ahora hay que ir al stock. Igual solo hay coches rojos, no azules. Hay que tener paciencia y hablar de los que estamos. Charlie Uzal y el staff se romperán la cabeza para encontrar esa pieza».

Pantalla en el Coliseum

El Concello anunció que habilitará una pantalla gigante en el Coliseum el día 12 de enero para que todos los aficionados puedan seguir el derbi entre el Breogán y el Leyma que se jugará a las 12.30 horas en el Pazo de Lugo. Los lucenses solo facilitaron un puñado de entradas al Leyma, dada su alta cifra de socios. De hecho, el Básquet Coruña ofrece 80 a sus abonados. El club las está sorteando entre ellos a un precio de 30 euros.