El Leyma negociará con las administraciones para mejorar sus condiciones de entrenamiento

El Leyma Básquet Coruña pelea por la salvación en la ACB, pero no pierde de vista el resto de aspectos en los que puede crecer como club. El presidente Pablo de Amallo Corral desgranó cómo están los movimientos de mercado en su primera comparecencia pública, pero también quiso hacer públicos "los objetivos" de su presidencia que comenzó hace algo menos de un mes. Uno de los principales es mejorar las condiciones de entrenamiento, sobre todo del primer equipo. Haber desembarcado en el Coliseum (el convenio es por un año) supone sin duda un gran paso, pero no es exactamente lo que necesita un proyecto de ACB. El problema es que la disponibilidad en el día a día es reducida. La nueva directiva pretende redondear ese aspecto. "Queremos una mejora en las infraestructuras del club. Tenemos problemas deportivos por el uso de la pista. El Concello nos hizo un gran favor con el Coliseum, pero tenemos muchas interferencias en los entrenamientos. Ha habido cambios en los partidos por eventos. Vamos a mejorar todo es, vamos a intentar tener instalaciones de un equipo profesional", apunta un De Amallo que marca el camino de por dónde irá este paso adelante que pretenden dar: "Negociaremos con las admnistraciones, nos sentaremos en enero y a ver qué podemos obtener. ¿En el Coliseum? No necesariamente, igual otra instalación para entrenar. Lo que nos está matando son los entrenamientos. ¿Qué lugar? Prefiero guardarlo hasta iniciar contactos con la administración", apunta el máximo mandatario.

De Amallo no oculta que esa mejoría en las condiciones de entrenamiento también quiere trasladarla a la base, donde habrá cambios enfocados a la competitividad y a una mayor presencia en escalafones superiores. "También las instalaciones de los equipos de la base, que van danzando por las pistas de A Coruña. Queremos algo más estable y mejor. La cantera queremos mejorarla. Tenemos 700 -800 chavales en equipos masculinos y femeninos. Buscamos una cantera de verdad en A Coruña, potenciar lo nuestro, llegar a acuerdos con clubes y nutrir a nuestros equipos que con gente de la zona", razona el máximo mandatario.

Otro de los aspectos pendientes es el de la ampliación de capital que exige el Consejo Superior de Deportes a todos los equipos que desembarcan en ACB. En el caso del Leyma tiene parte del camino andado porque ya es una SAD, pero en breve esperan noticias de Madrid. Eso sí, ya tienen una previsión y unas líneas maestras del proceso. "Hay que afrontar una ampliación de capital que impone el CSD. Sin saber cifras ni plazos, estimamos que será de unos 2,3 millones. Valoramos cómo la afrontaremos. Queremos que la mayor parte de la suscripción que sea de accionistas y abonados, para que el Leyma sea de la afición", concluye.