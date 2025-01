Liceo y Reus ponen en juego su condición de alternativa de poder

Vuelve la OK Liga, regresa al Palacio de los Deportes de Riazor la ilusión por un Liceo regenerado y reseteado que promete. Abre por primera vez sus puertas la pista coruñesa en 2025 para celebrar la fiesta los de Reyes verdiblancos y para acoger uno de los mejores partidos que se pueden jugar hoy en día en el hockey sobre patines español, un Liceo-Reus (sábado, 13.00 horas, Hockey Global), segundo contra tercer clasificado de la OK Liga Masculina. En juego el antorchado de alternativa de poder al todopoderoso Barcelona, quien de momento se muestra intratable con una ventaja de nueve y diez puntos, respectivamente.

El Liceo llega al duelo después de un fin de 2024 pletórico con seis victorias consecutivas en liga y con el triunfo en Quevert y los empates ante Valongo y Oliveirense con los que empieza a ver factible su clasificación para la segunda fase de la Champions. La guinda fue bajar el telón del año con la segunda plaza asegurada después del empate entre el Reus y el Lleida (2-2). Hoy pondrá en juego esa condición ante un Reus que es una roca.

Visita el Palacio el equipo menos goleado de toda la OK Liga. Solo ha recibido 17 goles en 11 partidos, uno menos que el Barcelona y dos menos que el Igualada. Ese dato ofrece una pista sobre el equipo de Jordi García que a día de hoy aún permanece invicto en la OK Liga. Es el único que ostenta esta condición impoluta junto al Barcelona. Ninguno de los dos conoce el sabor de la derrota. Eso sí, su trayectoria esconde que así como se muestra intratable para ser doblegado también le cuesta bastante ganar: seis victorias y cinco empates cierran su balance cuando la primera vuelta empieza a tocar a su fin y aún no ha jugado en liga ante el equipo culé, el auténtico dominador del campeonato. Eso sí, en Champions le ganó 5-4 mandándole un serio aviso.

Hasta que llegue ese clásico catalán de la próxima semana en el Palau d’Esports el Liceo, será el oponente del Reus de Maxi Oruste, Martí Casas o Joan Salvat, también de Diego Rojas, Guillem Jansà, Ferran Giménez o el jovencísimo meta Nil Viña. El equipo de Juan Copa echará de menos esta mañana a Tato Ferruccio, quien, aquejado de una pubalgia, se suma a Pablo Cancela como baja coruñesa. Al argentino le está costando ser él mismo en su aventura española, pero el Liceo lo echará de menos por rotación y por su calidad en los metros finales. Tocará redoblar esfuerzos con siete jugadores de pista y con la mente puesta también en el duelo del próximo jueves en el que el equipo de Juan Copa recibirá al Benfica, intratable hasta ahora en la Champions. Y la próxima semana espera la visita a Voltregà. Hasta entonces duelo grande en el Palacio y fiestas en las gradas con una de las mejores entradas de la temporada. Ahora solo queda trasladarla a la pista.