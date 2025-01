Pablo de Amallo, presidente del Leyma: "Tenemos un colchón para hacer dos fichajes"

Las lesiones de Augusto Lima y de Phil Scrubb ya habían golpeado al Leyma, pero la salida de LJ Figueroa le dejó corto de efectivos y de talento. La nueva directiva del club naranja, encabezada por Pablo de Amallo Corral, centra sus esfuerzos en la búsqueda de un sustituto para el dominicano y está atento a la oferta de pívots por si puede reemplazar al brasileño al que le quedan aún algunas semanas para volver a las pistas. El presupuesto del Leyma, de "unos cinco millones", tal y como reconoce el máximo mandatario, va "ajustado", pero no habrá problemas para afrontar una o dos operaciones. "Tenemos un presupuesto ajustado, no hay partida (para los fichajes), pero las cosas se hicieron muy bien en el pasado. Hay estabilidad presupuestaria y tenemos un colchón para hacer dos fichajes. En este caso (el de LJ) ahorramos su salario hasta final de temporada, porque es una salida pactada", razona De Amallo en su primera rueda de prensa en la que explicó los "objetivos" de su mandato, aunque la situación deportiva acabó monopolizando la comparecencia. "Estamos en proceso de reforzar la plantilla. El mercado está complicado. Se juega Euroliga y Eurocup y es a donde quieren ir los jugadores, somos un equipo recién ascendido. A Phil no se le cubrirá y Lima va por el libro (en su recuperación), aunque tampoco descartamos buscar un sustituto, a ver cómo evoluciona. Vamos a cubrir sí la salida de LJ", centra el presidente, quien espera ese "tres-cuatro" para "el partido del Breogán" (12 de enero). Resalta, además, que está "muy contento" con el nivel que está dando hasta ahora el grupo de jugadores. Una idea en la que también ahondó el nuevo vicepresidente Miguel Valín, quien le acompañó en la comparecencia: "El papel de la plantilla es estupendo. Encantados con el rendimiento de todo el equipo, queda mucha liga. Podemos reforzarnos, pero con cabeza y no perder la noción de los tiempos".

El director deportivo, Charlie Uzal, es junto a Diego Epifanio el encargado de elegir y de cerrar a ese sustituto de uno de los fichajes estratégicos que ya no está en la plantilla coruñesa. "Se ha ido por una decisión propia. Venía con unas expectativas y nosotros también", relata Uzal sobre LJ antes de desgranar las intenciones del club en un futuro inmediato. "Queremos un cambio de cromos, en la posición de tres es en la que estamos más debilitados. Un recambio para la posición de tres y cuatro. Tiro exterior, rebote... Que pueda hacer las dos posiciones, LJ era también determinante a campo abierto. No es Yunio (lo que busca), es otro tipo de tres. Es muy complicado. Los jugadores interesantes están fichados y somos un recién ascendido. Primero buscan jugar en Europa y después en un equipo consolidado. No somos la primera opción", razona resignado antes de establecer las prioridades. "Está abierto al mercado, pero estamos centrados en reforzar la posición de tres. La ausencia de Lima se está cubriendo bien".

Hace unos días Diego Epifanio apuntó que al Leyma se le había escapado un fichaje interesante el día 21 porque entonces aún confiaba en un LJ Figueroa que solicitó marcharse el 24. Uzal aclaró la situación. "Aunque no se hubiese ido (LJ) los agentes llaman. Ven que alguno no cumple y llaman. Se nos ofreció un jugador que en verano era de las primeras opciones y ese jugador se decantó por equipo de Eurocup", cuenta.

Uzal también quiso relatar cómo se produjo la salida de LJ Figueroa y enfatizó que, aunque supiese la marcha de un jugador importante, era el mejor desenlace dada la situación generada: "No estaba al nivel y no estaba contento. Apareció el interés del equipo griego y fue inmediato. Pensando en él y en nosotros... porque tener a alguien a disgusto. Y la oferta era importante. Si no le dejas ir, se queda a disgusto. Apostamos fuerte por cinco jugadores (las caras nuevas en ACB). Fue bueno para el club y para LJ (su marcha). Tener a un jugador que no está a gusto no es bueno para él ni para el equipo".