91-99 | El Leyma da una lección, pero muere en la orilla

El Leyma quiso rebelarse ante el destino marcado que tenía su partido ante el líder, un Valencia Basket que gana por demolición. No pudo, aunque muchas veces diese la sensación de que sería capaz de conseguir lo imposible. Pero sembró la semilla de una salvación que se ha puesto cuesta arriba porque es la ACB, por las bajas, por sus rivales, porque las derrotas hacen mella. Pero ese crecimiento de Lundqvist, esa capacidad de Huskic de producir en la zona, esas manos de Aleix Font, ese paso adelante de Trey Thompkins no pueden quedar en saco roto para un equipo con alma, vivo, que reinicia su liga en una semana en Lugo ante el Breogán en un derbi de alto voltaje. Eso sí, todas esas credenciales exhibidas no le valieron para doblegar a un Valencia Basket (91-99) que se hinchó a jugar con ritmo, a lanzar, a fallar y a acertar desde el perímetro. Cris Jones y Costello mantuvieron a flote al equipo visitante en los momentos de avalancha local que no fueron pocos. Brandon fue menos Brandon y Lundqvist empieza a hacerse notar en la ACB con un partido de peso y liderazgo. Más argumentos para un Básquet Coruña que cae a descenso, pero al que aún le queda mucho por guerrear.

«A perro flaco, todos son pulgas», clamaba Diego Epifanio a dos días del partido. Y para cuando se producía el salto inicial, no se habían ido las pulgas del vestuario naranja. Las bajas de Álex Hernández y Jakovics se sumaban a las de Scrubb, Lima y LJ. Solo ocho jugadores del primer equipo. La carestía imponía las cartillas de racionamiento. Habría que apretar los dientes, sumar más minutos de los recomendables e incluso cambiar roles en el equipo. Epi sorprendía con un quinteto con Aleix Font y Thiam, del vinculado Xiria. La segunda unidad debía ser fuerte y ahí tenían que aparecer Barrueta o Lundqvist, entre otros.

LOC

Verse contra las cuerdas hizo que el Leyma diese la cara y le pusiese el pecho a un Valencia Basket arrollador que busca masacrar desde el perímetro y con su ritmo de posesiones cortas. Dos triples de Font y Brandon, muy jalonados por la grada del Coliseum, encendieron la mecha dentro y fuera. El Básquet Coruña estaba tocado, pero quería guerra. Ante el avasallaje desde el perímetro, el equipo naranja respondía en todos los frentes. Huskic y Burjanadze en el poste y casi todos en la larga distancia, incluida la segunda unidad con Barrueta, Thompkins y Lundqvist que para entonces ya estaban en pista.

En ese vorágine en la que el Valencia Basket dependía en exceso de su acierto, Epi tiró de Diagne para gobernar la zona, pero al senegalés le costó entrar en ritmo. Un par de errores y acabó siendo productivo. Un 7-0 de parcial del Leyma facilitó que acabase por delante en esta batalla en cuatro actos. En la primera, 30-28.

91-99 | El Leyma da una lección, pero muere en la orilla / LOC

El segundo cuarto no fue ni mucho menos un camino de rosas para los naranjas. Ante el tiroteo en el perímetro, oponía respuesta desde la misma distancia, una buena utilización del pase extra, hasta algún robo. El problema es que la maquinaria visitante estaba empezando a engrasarse. Ya no anotaban solo Badio y Puerto, los porcentajes de triples se iban ajustando, mientras que los del Leyma comenzaban a flaquear. Fueron unos minutos muy duros de final de cuarto. Brandon Taylor se cargaba de faltas y tenía que descansar. Sin base sustituto, entre Lundqvist y Font subían la pelota. Eso sí, un dos más uno de Burjanadze, un triple estratosférico de Barrueta, otro robo de Aleix Font. La lucha del equipo coruñés era encomiable, cansaba de verla. Corría, peleaba, no se escondía. Un triple de Badio cerró la primera parte con un apretado 48-51. Se había producido un cambio de guardia en el marcador y los árbitros se fueron con una buena pitada por un par de faltas a Burjanadze y Taylor. Una no señalada, otra sí. Ninguna favoreció al Leyma. Quince puntos del cubano, diez de Burjanadze, siete de Thompkins...

El Leyma, además de a los que no estaban, echó de menos en el segundo cuarto a Brandon Taylor y tampoco lo encontró en exceso en el tercer o ni en el cuarto. Tenía la pelota, no era capaz de dirigir. El Valencia es la incomodidad personificada. El equipo naranja se perdía en triples fallados por Barrueta, mientas dejaba de lado el juego interior. Tampoco podía correr porque el Valencia Basket ahora sí que tenía la metralleta afinada. Los triples que antes fallaba ahora entraban. Daba la sensación de que el equipo visitante estaba rompiendo el duelo. Y estuvo a nada de hacerlo porque ese 54-69, dada la plaga de bajas, semejaba un certificado de defunción.

Pero que nadie entierre nunca al Leyma. Una canasta in extremis de Huskic empezó a desatar el vendaval. Cinco puntos del serbio, un par de transiciones de Lundqvist, un triple de Thompkins, un robo de Aleix Font y, de repente, el marcador se había apretado. 70-72, al final del tercer cuarto. Lo imposible se estaba produciendo. El Coliseum rugía rompiendo cualquier medidor de decibelios. Había partido.

La igualada llegó nada más iniciarse el último cuarto. 72-72. Nada parecía poder enfriar al Coliseum y al Leyma. Eso sí, el Valencia había vuelto a encender la máquina. Un par de maniobras de Jones y Badio, un mate de Reuvers volando por encima de Huskic y un parcial de 0-7 que amenazaba de nuevo con hacer descarrilar al Leyma. Casi llega el +10, pero ahí se desencadenó una nueva reacción del Básquet Coruña que no encontraba a Brandon Taylor, pero sí a Lundqvist. Soberbio el sueco. Entraba a canasta, dirigía el al equipo, veía luz cuando todo era oscuridad... 15 puntos, ocho asistencias, cinco rebotes para él. Llegó a ponerse a tres puntos el Leyma en el tramo final (84-87), pero el Valencia ya transitaba a velocidad de crucero hacia la victoria. Nada iba a parar a Costello, Badio, Jones y compañía. El Leyma había creído, pero su casillero no suma cuando la clasificación aprieta. Ahora tocar cimentar una reacción en los brotes verdes de una mañana de resistencia, sueños y pundonor en el Coliseum.