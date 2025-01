La noche más dura de Iván Merichal en el Dakar: «Me calenté con el tubo de escape»

Las primeras etapas del Dakar no iban a ser sencillas. Lo sabía antes de arrancar Iván Merichal, quien ya ha vivido una de las experiencias más extremas del desierto. En el tramo de 48 horas que arrancó el domingo y terminó ayer, el piloto catalán afincado en Oleiros tuvo un problema con su KTM. «Creo que rompí el embrague, todavía tiene que llegar la moto para ver qué es exactamente y arreglarla», relata a LA OPINIÓN tras haber sido rescatado después de pasar toda la noche «al raso». «Hacía muchísimo frío. No pude dormir nada y cada 20 minutos intentaba calentarme con el tubo de escape», cuenta desde Arabia Saudí a la espera de las reparaciones para reincorporarse el martes a la competición.

«Estaba siendo una etapa durilla y complicada, pero iba avanzando. En el kilómetro 325, aproximadamente, rompí. Eso fue hacia las 16.00 de la tarde y quedaba hora y media de luz. Tuve que pedir el rescate porque la moto no avanzaba ni un metro», relata Merichal desde uno de los vivac de la competición, donde se encuentra bien y puede ver todo con perspectiva.

La organización, en un primer momento, envió a los camiones encargados de la tarea. Pero no era una intervención sencilla por la posición del piloto de Sabadell, que corre con el equipo coruñés Ártabros Rally. «Me dijeron que estaban a dos o tres kilómetros. Intentaron acceder al campo de dunas, pero se quedaron atascados. Estuvieron unas tres horas intentándolo», cuenta Iván.

Ante la imposibilidad, la organización del Dakar envió un helicóptero de rescate. Tampoco fue suficiente: «Sobre las 12 de la noche me dijeron que me mandaban un helicóptero. Sobrevoló la zona, pero no lo vio seguro porque eran dunas pequeñitas, pero muy juntitas. No lo vieron claro y me dijeron que ‘buena suerte’ y que ‘pasara la noche como pudiera».

En su primera vez en el desierto, a Merichal le tocó conocer la dureza de la luna: «Tuve que pasar la noche al raso con lo poco que llevaba en la moto. He pasado una noche entretenida intentando calentarme. Hacía muchísimo frío. No pude dormir nada y cada 20 minutos intentaba calentarme con el tubo de escape de la moto». No contaba con herramientas para poder hacer fuego. Ni siquiera un simple mechero. Lo intentó con la gasolina, también con una luz arrancada de la moto para hacer un cortocircuito. «Sin suerte», tuvo que recurrir a la propia KTM en una noche que pasó en vela. No obstante, ya con la tranquilidad de saber que se quedó en el susto del momento, lo relata con positivismo: «He pasado una noche divertida. Ha sido una aventura de verdad. Por la mañana ya han venido a rescatarme».

El objetivo de Merichal, 118 en el ranking general, pasa por arreglar la moto en cuanto la reciba y reincorporarse el martes mismo a la competición. Su objetivo es llegar al final del Dakar, sabedor de que las primeras etapas iban a ser mucha más duras de lo habitual para tratar de hacer criba.

«Se han llevado la moto hasta un punto que la recogen con un camión. A mí, hasta el vivac. La intención es que llegue la moto, repararla cuanto antes, reengancharme y salir», cita el piloto de Ártabros Rally, quien no pierde la ilusión de volver a lanzarse a la arena. La tercera etapa será lineal, de Bisha hasta Al Henakiyah.