Baskonia y Leyma miden sus necesidades

Las exigencias de Baskonia y Leyma son muy diferentes, pero sus realidades no tanto. El proyecto vasco es de altos vuelos, pero le están costando arrancar, de la mano del retornado Pablo Laso, tanto en Europa como en la ACB y bordea un nuevo fracaso al estar a un paso de quedarse fuera de la Copa del Rey. Los coruñeses, mientras, asolados por las bajas y la ausencia de refuerzos, se han encasillado en los cuatro triunfos, han caído a descenso y, de momento, solo viven de las victorias morales y de las señales de amor propio que emite el grupo. El miércoles (20.00 horas, M+Deportes), en el majestuoso Buesa Arena, con capacidad para más de 12.000 espectadores, medirán sus rachas y sus momentos.

El Leyma llega, de nuevo, golpeado por la ausencias. Al adiós de LJ Figueroa, ya jugando con el Aris de Salónica, se han sumado las bajas de Phil Scrubb y Augusto Lima y el virus que ha asolado el vestuario naranja, que le obligó a jugar limitado ante el Valencia Basket y que le seguirá afectando en este choque ante los vascos. Diego Epifanio hizo parte de guerra. «Vamos recuperando efectivos por una puerta y saliendo por otra», avanza. «Ignus (Jakovics) ya pudo hacer algo ayer, pero Álex (Hernández) no va a llegar al de hoy y no creo que viaje con nosotros en autobús (a Vitoria). Tenemos un par de procesos más, el más preocupante ahora parece el de Beqa (Burjanadze), aunque a ver de lo que son capaces los médicos. Es lo que hay. A ver si ya nos inmunizamos todos. Así es difícil enlazar buenos días de sesiones», cuenta. Él y la plantilla asumen el trance: «El otro día tiritona tras tiritona, no lo estamos pasando bien, aunque la química ayuda a llevar el día a día. Hay que trabajar mentalmente el día a día y está todo el ruido y el trabajo de tener que traer a un jugador y todo eso son muchas horas. A ver si encontramos a ese jugador que queremos tener y el virus nos deja trabajar».

Sin fichaje

Epifanio admite que continúa el rastreo para encontrar a ese jugador que supla a LJ Figueroa. Eso sí, avisa de que nadie espere que vaya a llegar con una varita mágica: «Estamos tocando muchas puertas y nos estamos moviendo para incorporar al mejor jugador posible, en eso estamos. Aún no está aquí, no tiene billete de avión para llegar a A Coruña, hay que esperar. Si conseguimos fichar a alguien, tampoco podemos creer que va a ser el salvador. Hay que darle tiempo suficiente para que se incorpore cuando llegue y preocuparnos de los que están, que estén de la mejor manera posible», razona el técnico burgalés.

Al Baskonia sí que ha llegado una contratación, que es la de Samanic, quien se terminó de criar en el Barcelona, pasó por la NBA de manera discreta y esta temporada lo intentó en Fenerbahce y Cibona antes de llegar a Vitoria. El técnico de los coruñeses admitió que «les dará más energía, poste bajo y rebote». Ya hizo quince puntos ante el Real Madrid y les ayudará ante la ausencia de Sedekerskis, la presumible de Marcus Howard, su mejor hombre, y lo renqueante que anda Moneke, según deslizó Pablo Laso tras el partido ante el Real Madrid. Más allá de estas situaciones particulares y de que el Baskonia no esté respondiendo a las expectativas, Diego Epifanio valora sobre manera al equipo vasco y lo que supone la figura de Pablo Laso. «Baskonia tiene un entrenador con un curriculum envidiable, que sus equipos juegan muy bien al basket, que compiten muy bien. Pablo es un ejemplo para todos los entrenadores y Baskonia siempre tiene grandes proyectos», asegura elogiando al técnico y radiografiando las cualidades y el momento de su rival del miércoles en el Buesa Arena: «Compiten contra el Real Madrid hasta el final sin Howard, posiblemente su mejor jugador de anotación y talento. Fallaron dos bandejas y entonces igual el resultado hubiera sido otro. Es un equipo pensado para competir muy bien físicamente en dos competiciones. Tienen mucho talento individual, generación de puntos. Son muy peligrosos en el uno contra uno, en el pick and roll. Es una plantilla que nos va a exigir muchísimo, como hizo Valencia el otro día. No podremos pararnos ni en el rebote ni en el balance defensivo ni uno contra uno, es que si lo haces, te destruyen. Es una plantilla muy bien pensada».

Brandon Taylor

El Baskonia, además de estar casi fuera de la Copa del Rey, llega al duelo después de haber perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en el Buesa Arena. Cayó ante Bologna, Unicaja, Estrella Roja y Madrid, solo le ganó a París en un final e inicio de año frenético. Pierden tiro de larga distancia y rebote sin Marcus Howard y Tadas Sedekerskis. Aun así, no deja de ser un equipo temible, con multitud de recursos. El Leyma va con lo justo, incluso puede que con menos que ante el Valencia Basket. Necesitará de nuevo el máximo de todos. Ese paso al frente de Huskic en la pintura, el trabajo dentro fuera de Burjanadze o Thompkins, el liderazgo de Lundqvist, las buenas manos de Aleix Font y, eso sí, algo más de Brandon Taylor, al único que se le echó de menos el pasado domingo. Otra prueba casi imposible para un Leyma Básquet Coruña que nunca se rinde.