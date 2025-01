Epi: "¿Fichaje? El que venga tampoco podemos creer que va a ser el salvador"

El Leyma se mueve entre la derrota y las buenas sensaciones del partido ante el Valencia, el virus que no deja de golpear al vestuario, la búsqueda de un nuevo fichaje y el duelo ante Baskonia. Diego Epifanio admite que continúa el rastreo para encontrar ese jugador que supla a LJ Figueroa. Eso sí, avisa que nadie espere que vaya a llegar con una varita mágica: "Estamos tocando muchas puertas y nos estamos moviendo para incorporar al mejor jugador posible, en eso estamos. Aún no está aquí, no tiene billete de avión para llegar a A Coruña, hay que esperar. Si conseguimos fichar a alguien, tampoco podemos creer que va a ser el salvador. Hay que darle tiempo suficiente para que se incorpore cuando llegue y preocuparnos de los que están, que estén de la mejor manera posible", razona el técnico burgalés.

Epi hizo balance de las consecuencias del virus en el vestuario. "Vamos recuperando efectivos por una puerta y saliendo por otra", avanza. "Ignus ya pudo hacer algo ayer, pero Álex no va a llegar al de hoy y no creo que viaje con nosotros en autobús (a Vitoria). Tenemos un par de procesos más, el más preocupante ahora parece el de Beqa (Burjanadze), aunque a ver de lo que son capaces los médicos. Es lo que hay. A ver si ya nos inmunizamos todos. Así es difícil enlazar buenos días de sesiones", cuenta. Él y la plantilla asumen el trance: "El otro día tiritona tras tiritona, no lo estamos pasando bien, aunque la química ayuda a llevar el día a dia. Hay que trabajar mental en el día a día y está todo el ruido y el trabajo detener que traer a un jugador y todo eso son muchas horas. A ver si encontramos ese jugador que queremos tener y el virus nos deja trabajar".

El técnico valora los réditos no tángibles del partido ante el Valencia en el Coliseum. "Hicimos las cosas muy bien en una situación muy difícil y a ver si cuando salgamos de esta situación, seguimos dando esas cosas al máximo nivel: concentración, actitud, esfuerzo... Acabamos reventados, eso sí. Yo el primero y no corro. Fue un partido muy intenso, nos exigió mucho y los jugadores hicieron un esfuerzo brutal. No creo que nos ayude porque no nos dio una victoria, pero da muestras del compromiso del grupo y eso es bueno", razona.

Phil Scrubb está más cerca de poder incorporarse al grupo que Augusto Lima, pero ninguno estará ante Baskonia y Epifanio no quiere detenerse en exceso en jugadores que van a ser baja para el siguiente partido: "Phil está más cerca. ¿Breogán? Aún no me interesa. Después de Baskonia, sí que será ese partido. Estamos centrados en el Baskonia. Hay que ayudarle, él está en una fase de recuperación en la que ayer ya hizo algo con el grupo y a ver qué tal está. Ante el Baskonia, los que somos. A todos nos interesa que Phil y Gus se adapten cuanto antes al trabajo de grupo, necesitamos que Ignus vuelva a ayudar y que Álex regrese a entrenar".

Mañana le espera el Baskonia, un equipo de altos vuelos que no está realizando tampoco una gran temporada en la vuelta de Laso a la ACB. "Baskonia tiene un entrenador con un curriculum envidiable, que sus equipos juegan muy bien al basket, que compiten muy bien. Pablo es un ejemplo para todos los entrenadores y Baskonia siempre tiene grandes proyectos", avanza elogiando al entrenador y radiografiando las cualidades y el momento de su rival de mañana en el Buesa Arena: "Compiten contra el Real Madrid hasta el final sin Howard, posiblemente su mejor jugador de anotación y talento. Fallaron dos bandejas y entonces igual el resultado hubiera sido otro. Tiene la incorporación de Samanic, que les va a dar más energia, poste bajo, rebote. Es un equipo pensado para competir muy bien físicamente en dos competiciones. Tienen mucho talento individual, generación de puntos. Son muy peligrosos en el uno contra uno, en el pick and roll. Es una plantilla que nos va a exigir muchísimo como lo hizo Valencia el otro día. No podremos pararnos ni en el rebote ni en el balance defensivo ni uno contra uno. Es que sino te destruye. Es una plantilla muy bien pensada".