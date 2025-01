Lundqvist: «Si competimos así, ganaremos muchos partidos»

Olle Lundqvist (Brunflo, 1999) tuvo que tomar más de una carretera secundaria para llegar a la ACB, pero desde hace unos meses es jugador de pleno derecho de la mejor liga de Europa. Aquel joven sueco de 19 años que en el mes de marzo de 2019 firmaba por el CB Ponferrada en EBA vivió este pasado domingo su puesta de largo en sociedad ante el Valencia Basket, el líder. 15 puntos, ocho asistencias, cinco rebotes. Base de emergencia, líder en la penuria y en la escasez, el nórdico acabó el duelo con sensaciones encontradas por la mezcla de la derrota y sus grandes prestaciones. «Hicimos un muy buen partido. Fue físico. Es que no es fácil ante un equipo que juega tan, tan rápido. Estamos contentos por lo que hicimos, aunque la pena es que no pudiésemos ganar», lamenta mientras buscar hacer un análisis más global y mirar al futuro. «Estamos teniendo muy mala suerte con las bajas, te duele ver que tus amigos y compañeros no pueden estar, pero creo que estamos bien. Estamos compitiendo. Si seguimos haciéndolo, ganaremos muchos partidos», enfatiza confiado Olle Lundqvist.

«Cada semana estoy mejor y con más confianza», apunta tras sus prestaciones frente al líder y justo después de un verano en el que se quedó sin vacaciones para apurar su puesta a punto de la operación del hombro. Ha pasado el tiempo y vuelve el antiguo Olle, el mejor, el que no tiene limitaciones físicas: «Ya estoy casi perfecto. Ante el Valencia pude jugar más y con otro protagonismo porque había bajas. Yo siempre estoy preparado. Cada día me siento mejor».

El sueco es un jugador que apostó fuerte por labrarse una carrera en España cuando apenas superaba la mayoría de edad. Llegó a EBA y fue subiendo a LEB Oro y haciéndose un nombre en Canoe y Bahía San Agustín antes de echar raíces en A Coruña. Lundqvist está orgulloso de su trayectoria y del camino recorrido. «Me gusta por todo lo que he pasado. Desde que llegué, aunque me llevase tiempo, mi objetivo era jugar en ACB y ahora ya lo tengo. Es el momento de disfrutarlo, de divertirse. Me siento muy bien con todo lo que ha ocurrido, creo que estos años en España me han mejorado mucho física y mentalmente», razona satisfecho con su inusual trayectoria.

«A Coruña es mi segunda casa», avisa un jugador que afronta su tercera temporada en el Leyma Básquet Coruña. En todo este tiempo Diego Epifanio, dada su condición de combo, lo ha utilizado ante todo como escolta, aunque también de alero. Cuando llegó a la FEB incluso jugaba de base, un rol que llevaba tiempo sin ejercer, pero que tuvo que recuperar el domingo ante el Valencia Basket por las bajas de Jakovics y Álex Hernández y para dar descanso a Brandon Taylor. «Es verdad que cuando llegué sí que actuaba algo más de base, pero hacía tiempo que no tenía que hacerlo. A mí me gusta porque está muy bien hacer cosas diferentes en la cancha. Teníamos bajas y fue lo que me tocó hacer», apunta.

A Lundqvist también le afectó un poco el virus que asola el vestuario naranja, aunque no le impidió rendir al cien por cien. Echó de menos a sus compañeros afectados, también a los que ya no están como LJ Figueroa: «Es un gran tipo y un gran compañero. No es fácil adaptarse, a veces las cosas no salen, es así el deporte», sentencia.

Ahora solo queda esperar por el fichaje que debería llegar esta semana, recuperar efectivos y mirar hacia el Baskonia y después hacia el derbi ante el Breogán en el Pazo Universitario de Lugo. «No he jugado aún ninguno de esos partidos», advierte Lundqvist. «Tengo muchísimas ganas. Habrá un gran ambiente. No conozco a un jugador que no le apetezca jugar esos encuentros, son los más divertidos para todos. Eso sí, primero tenemos que pensar en el Baskonia», apunta el MVP naranja del domingo, un jugador que crece en la ACB.