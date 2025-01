Roberto Di Benedetto, Pau Bargallò y Lucas Ordóñez, tres visitas ilustres al Palacio

Tres ex jugadores, dos campeones de liga de verdiblanco y el portador de un apellido ilustre en el Palacio de los Deportes de Riazor. No viene un trío cualquiera con el imparable Benfica. La pista de Riazor abrirá sus puertas el jueves (20.30 horas) para recibir, entre otros, a Roberto Di Benedetto, Lucas Ordóñez y Pau Bargallò, tres ex del Liceo, tres de los puntales de los encarnados, que cuentan sus partidos por victorias en la Champions.

Pau Bargallò / LOC

El que se fue hace menos fue Roberto Di Benedetto, el gemelo de Bruno, quienes conforman parte de ese trío de hermanos franceses de Monte Alto. Estuvo tres años en A Coruña, desde 2019 hasta 2022, tras una estadía en el Lleida. Su último año fue espectacular. Ya en noviembre de 2021 brilló en exceso en el Europeo de Paredes de Coura y el conjunto coruñés se resignó a perderlo ante la pujanza lusa. En febrero ya asumía del todo su adiós a un Benfica del que no se ha marchado desde entonces. Aún así, no se le pudo poner ni un pero a su rendimiento en los siguientes meses. El Liceo acabaría consiguiendo el que es a día de hoy su último título de OK Liga en Reus y el francés fue parte activa. De hecho, al acabar el campeonato fue elegido MVP de la aquella liga.

Lucas Ordóñez. | LOC

Quien fue protagonista del anterior título de OK Liga, el 2012-13, fue Lucas Ordóñez. El argentino había sido el único fichaje aquella temporada de un equipo redondo que se acabó alzando con el campeonato en Lleida en un partido que se impuso 3-4. Era la primera en 20 años para la entidad coruñesa quien había conquistado la última en 1993, en su época dorada. Fue uno de los protagonistas de ese cetro recuperado junto a los hermanos Lamas, Jordi Bargallò o Xavi Maliàn, entre otros. Eso sí, no fue mejor temporada, ya que a la siguiente pasó por encima de la media centena de goles en todas las competiciones. De ahí se fue al Valdagno y luego tres años en Barcelona antes de marcharse al Benfica, con el que afronta su séptima temporada y con el que vendrá mañana a la que fue su casa durante dos campañas.

El tercero que vuelve al Palacio es Pau Bargalló. El hermano de Jordi, una institución en el Liceo, llegó muy joven a A Coruña con menos de 20 años y fue el único que no pudo levantar títulos con el Liceo. En 2016 se y estuvo ocho años en el Barcelona, donde ganó todo lo ganable y se hizo importante en España, en Europa y con la selección. Esta campaña se estrenó fuera de España con esta experiencia en el Benfica. Eso sí, lleva ya 21 goles ya en 17 partidos. Redondea una plantilla de ensueño.

Podría haberse producido incluso un cuarto regreso, pero Pol Manrubia, cedido en el Liceo en la 22-23, rescindió su contrato con los encarnados en octubre y se fue al Barcelos.

El Benfica solo perdió un partido esta temporada

El Benfica, subcampeón de la liga portuguesa y eliminado por el Barcelos en la pasada Champions, ha reforzado su excelencia esta temporada con dos contrataciones contadas, pero del máximo nivel. Una de ellas es Pau Bargallò y la otra es João Rodrigues. Ambos llegaron del Barcelona después de ser el máximo goleador y el tercero en la tabla de realizadores. Los dos jugadores han perfeccionado una máquina de ganar. De hecho, esta temporada el Benfica ha disputado 17 y solo ha perdido uno, el derbi ante el Oporto por 3-2. El resto los cuenta todos por victorias: ocho en la liga, una en la Taça de Portugal, tres de la Elite Cup y cuatro en la WSE Champions League.

En Europa es líder del grupo del Liceo con 12 puntos en cuatro partidos con 19 goles a favor y cuatro en contra. Nadie le hace sombra. Solo le sigue el Trissino de Nalo García, con nueve, al que ya doblegó. Arrancó ganándole 5-0 al Valongo y repitió con idéntico resultado, pero a domicilio frente al Dinan Quevert. Trissino (3-6) y Oliveirense (3-1) fueron los siguientes en caer.

El Liceo tendrá enfrente a uno de los equipos más en forma de Europa que pondrá a prueba la fortaleza de su proyecto. Contará con las bajas de Tato Ferruccio y Pablo Cancela.