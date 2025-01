Epifanio: "Leyma y Breogán estamos en dinámicas distintas, vamos a ver si ser un derbi nos da una motivación extra"

"Cuando entrenas a un equipo que es la primera vez en su historia que está en la ACB, vives constantemente preocupado por todo", reflexionó Diego Epifanio en la previa del derbi que el Leyma Coruña afronta este domingo (12.00 horas) ante el Breogán. El técnico burgalés, que este fin de semana regresa al Pazo lucense, dice no sentirse "excesivamente preocupado" tras la contundente derrota del miércoles contra el Baskonia, sino que se mantiene alerta por todo lo que rodea al proyecto naranja: la clasificación, el rendimiento, las lesiones o la gripe que ha lastrado a la plantilla en los últimos días.

Epifanio rechaza tener dudas sobre el proyecto del Leyma. "No sé si alguien pensaba que el Básquet Coruña en su primer año podía ir a Vitoria y ganar a Baskonia de 20", valoró en la sala de prensa del Coliseum. "Nosotros no fuimos en el mejor momento, evidentemente, porque el partido del domingo nos hizo darlo todo", añadió. Aunque señala que fueron a tierras vascas con la misma ilusión con la que afrontaron el duelo ante el Valencia, les pesó el inicio del partido. "En el primer cuarto fallas una bandeja y tres tiros liberados y ellos están muy enchufados. Eso nos afectó mucho a nivel de cabeza", resumió, consciente de que no lograron afrontar la amplia diferencia en el marcador en los primeros 12 minutos del encuentro.

Con el batacazo de Vitoria ya en el pasado, el técnico se centra en el importante compromiso que tiene por delante este domingo en Lugo. "Es un partido importante porque es un derbi y para los aficionados es más especial. Jugar en el Pazo siempre es muy bonito. Primero, porque hay un gran ambiente, y luego, es un sitio en que me tratan muy bien siempre que voy", indicó el entrenador burgalés, que dirigió al conjunto lucense durante dos temporadas y logró su último ascenso a la ACB.

"Estamos en dinámicas distintas, vamos a ver si ser un derbi nos da una motivación extra". "Venimos de una racha de resultados que no es buena y ellos, de tres victorias en los últimos seis partidos," especificó. Alabó el nivel que han aportado las caras nuevas del Breogán en las últimas semanas y los puntos débiles que ha sabido solucionar Luis Casimiro desde su llegada al banquillo lucense. "Una debilidad era su tiro de tres y están teniendo grandes porcentajes", precisó Epifanio, que ve a su rival como un equipo más compacto y con menos dudas que al inicio de la temporada.

Estado físico

El Leyma vuelve a afrontar otro partido con las piezas justas, aunque Epi comienza a reunir eslabones. Cuenta con Álex Hernández para el entrenamiento de este viernes tras toda la semana en cama y está pendiente del estado físico de Beqa Burjanadze, que forzó para jugar el miércoles frente al Baskonia. Confió en tener ya en mejores condiciones a Ingus Jakovics. "Se supone que por ahora no hay más contagios", celebró Epifanio.

Aunque tira de optimismo, el técnico naranja aún no sabe cuantos minutos podrá disputar Phil Scrubb. "El otro día entró en la convocatoria por el número de efectivos que éramos y por la sensación de estar con el equipo, pero a día de hoy aún no ha hecho ningún entrenamiento de contacto", detalló, sobre el escolta canadiense, que este viernes comenzó a involucrarse en los trabajos con el grupo.

La carga de minutos en estos últimos días, con el partido entre semana, es un condicionante que Epi no elude "Intentamos entrenar lo que técnica y tácticamente necesita el equipo y que los jugadores puedan descansar", apuntó. Confió en tener a todo el grupo junto en el vestuario. Sobre el mercado, de fichajes, el entrenador deshojó la margarita: "Hay avances, pero para el domingo vamos a ir los que estamos".