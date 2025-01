Breogán-Leyma, un derbi para suturar las heridas

No es la primera vez que el Leyma Coruña visita el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo para medirse al Río Breogán. Sin embargo, este derbi no es como los múltiples que ha afrontado el conjunto naranja en sus años en LEB Oro. Lugo y A Coruña, naranjas y celestes, se ven las caras este domingo a mediodía (12.30 horas, Movistar+ Deportes 3) por primera vez en su historia en la liga ACB en un encuentro que mide las necesidades y las urgencias de ambos, sumidos en la batalla por mantenerse en la mejor liga nacional de Europa. Los de Epi, convertidos en funambulistas, buscan el «más difícil todavía»: sobreponerse a las lesiones, un virus y el cansancio acumulado de los últimos días tras la heroica batalla contra el Valencia y la sangrante derrota en Baskonia. El rival, el escenario y el aliento del público, con una pequeña, pero ruidosa, delegación desplazada desde el Coliseum hasta Lugo, son alicientes para que el Leyma sueñe con alcanzar la quinta victoria de la temporada en la fiesta del baloncesto gallego.

«Estamos en dinámicas distintas, vamos a ver si ser un derbi nos da una motivación extra», reflexionó Diego Epifanio en la rueda de prensa previa a su regreso al Pazo lucense. Una victoria separa al Breogán del Leyma a dos jornadas para concluir la primera vuelta. Los celestes, que han pasado buena parte de la primera vuelta por detrás de los naranjas, han logrado reaccionar desde hace un mes, con la llegada de Luis Casimiro al banquillo y la incorporación de varias piezas para la plantilla. El proyecto breoganista que el Leyma testeó en verano, con victoria en el EncestaRías y derrota en la final de la Copa Galicia, poco se parece al que tiene hoy en frente. El de pretemporada era un equipo con nueve engranajes nuevos y un técnico, Veljko Mrsic, que no logró dar con la tecla en las primeras jornadas de competición.

La lesión del base Charlie Moore obligó a la dirección deportiva de los lucenses, que está a cargo del extécnico del Leyma, Tito Díaz, a acudir ágil al mercado. Incorporaron al croata Mavra pocos días antes del relevo en el banquillo. Con la llegada de Casimiro en detrimento de Mrsic, y los fichajes de Dae Dae Grant para el rol de base y de John Egbunu para el de pívot, el Breogán suma tres victorias en seis partidos: venció en Gran Canaria, se hizo fuerte en casa ante el Girona y neutralizó, hace una semana, al Andorra en el Principado. Entre esos picos, han llegado los valles del Real Madrid, el Unicaja y, sobre, todo, del Manresa en casa.

La inconsistencia, sobre todo contra los rivales directos que visitan el Pazo, ha lastrado la trayectoria del Breogán en esta primera mitad de liga y es el clavo al que se aferra el Leyma. El Lleida y el Granada ya se llevaron el triunfo en su visita a la ciudad amurallada y los naranjas no quieren ser menos para mantenerse en la feroz lucha por evitar el descenso a la LEB Oro. Parte de las opciones de triunfo pasarán por capitalizar los puntos débiles del Breogán, aunque Epi reconoció que, ahora, tienen pocos. Los lucenses son el tercer equipo que más balones pierde por partido (14,60), pero el Leyma es el quinto en esa estadística (14,27). Minimizar los errores, que las últimas jornadas condenaron a los coruñeses, será vital para asaltar el Pazo. «Una debilidad era su tiro de tres y están teniendo grandes porcentajes», precisó Epifanio, que elogió también la seguridad que ha adquirido su rival en las últimas semanas.

Si el Breogán va con la flecha hacia arriba, al Leyma le crecen los enanos en las últimas semanas. Tras la victoria en Girona, el equipo coruñés inició la jornada en puestos de descenso tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. La racha ha incluido varias lesiones, un virus, la salida de LJ Figueroa y el fichaje de última hora de Thomas Heurtel, que se unirá al proyecto naranja el lunes y se perderá en el derbi.

No estará el lesionado Augusto Lima y con la seria duda de Phil Scrubb. El canadiense completó el miércoles la convocatoria ante el Baskonia, pero no empezó a hacer trabajo de contacto hasta el entrenamiento del viernes. Su evolución determinará si Epi le da unos minutos tras un mes sin jugar por un problema muscular. El virus que afectó al plantel en los últimos días vuelve a dar que hablar. Álex Hernández regresó a los entrenamientos al final de esta semana tras varios días en cama y Beqa Burjanadze, que forzó para jugar en Vitoria, se mantiene como duda. Ingus Jakovics, que ya regresó entre semana, podrá estar en mejores condiciones después de perderse el partido contra el Valencia Basket. El esfuerzo titánico de hace siete días y el duro correctivo entre semana, con viaje incluido, va a pasarle factura al equipo en el aspecto físico, aunque Epi confía en que no lo haga, también, en el apartado mental.

El técnico burgalés necesita a todas las piezas posibles, la mejor versión de Brandon Taylor, la muñeca caliente de Barrueta, la magia de Thompkins, la consistencia de Lundqvist y el poderío de Diagne y Huskic para llevarse una victoria en su regreso a Lugo. No hay que escatimar en esfuerzos para conquistar un derbi de urgencias que quedará para siempre en la historia del club como el primero que disputó en la máxima categoría.

La marea naranja arropa en Lugo y desde la distancia

El Leyma Coruña contará en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo con una delegación de la marea naranja. El club despachó 80 entradas entre sus abonados para alentar al equipo en un derbi que rozará, previsiblemente, un lleno absoluto en el recinto lucense. Los aficionados del club coruñés tienen previsto organizar un recibimiento al equipo a la puerta del recinto a las 10.15 horas del partido, dos antes del salto inicial.

Finalmente, el partido no se podrá seguir a través de una pantalla gigante en el Coliseum. Aunque el Ayuntamiento intentó promover esta fiesta telemática del baloncesto gallego, problemas con los derechos audiovisuales del encuentro, que pertenecen a Movistar, impidieron que se llevase a cabo la emisión en el multiusos coruñés. Gran parte de la afición naranja tendrá que ver y animar a los suyos en la lejanía, en bares o casas particulares, para vivir en comunión el primer derbi del Leyma en la máxima categoría del baloncesto español.