Tito Díaz: «Quiero que este derbi se repita durante muchos años más en la ACB»

Tito Díaz (Lugo, 1957) es uno de los nombres propios que unen la historia reciente del Leyma Coruña y del Breogán. El exentrenador, que dirigió al conjunto naranja entre 2013 y 2017, ejerce desde hace unos años el rol de director deportivo del equipo lucense. Mañana (12.30 horas) vivirá en el Pazo Provincial dos Deportes el primer enfrentamiento en ACB entre dos clubes que lleva en su corazón.

¿Qué siente antes de ver el primer derbi entre Leyma y Breogán en la ACB?

Estoy muy contento porque son los dos últimos clubes en los que he estado. Antes llegar al Breogán estuve en el Leyma, así que estoy muy contento de que ambos estén en ACB y puedan jugar este derbi. Estoy contento, también, por el baloncesto. Este partido debe ser una fiesta para celebrar que hay al menos dos equipos gallegos en la máxima categoría, ojalá hubiera más. Veo el partido igualado, como todos los derbis. Para nosotros hay más responsabilidad por jugar en casa. Parece que juegas más suelto fuera, más, después de la derrota del otro día del Leyma. Seguro que vendrán con ganas de reivindicarse y demostrar que el partido de Baskonia fue un accidente. Es un buen equipo, ya ha ganado dos partidos fuera a rivales de abajo como Girona y Lleida y empezó la temporada a lo grande ganándole al Real Madrid. Está haciendo una buena campaña. Con todo el respeto, trataremos de que sea un partido bonito, del agrado del espectador.

Los inicios en la élite siempre son complicados. ¿Cree que el Leyma está pagando más la novatada en estas últimas semanas?

El Leyma no tiene jugadores novatos. Es una buena mezcla de jugadores veteranos, expertos, con otros que tiene mucha ilusión ganas. Podemos pensar que en el último partido la diferencia fue muy abultada, pero antes compitieron contra el líder, el Valencia, y estuvieron a punto de ganarle. Esta liga es muy dura, es la mejor de Europa. Que el Barcelona o el Baskonia están fuera de puestos de Copa del Rey, habla de una liga durísima. El Leyma está bien, unas veces mejor y, otras, peor, el rival también juega. Están, como nosotros, abajo, pero compite muy bien. Hace poco ganó por una diferencia enorme en Girona.

Todavía queda mucha competición por delante, pero el derbi un duelo fundamental para las aspiraciones de ambos.

Estos partidos son importantes porque se enfrentan rivales directos. Para nosotros es más significativo porque jugamos en casa. Esta liga está siendo muy imprevisible porque se ganan partidos fuera que pensabas que ibas a perder y viceversa. Nosotros le ganamos en casa al Barcelona y perdimos con Lleida y Granada. Y también vencimos en Andorra o Gran Canaria. Cada partido es distinto y hay que salir a tope, eso es lo que hace bonita a la liga. En otras competiciones ganan siempre los de arriba, en esta, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Este año se están dando sorpresas en cada jornada.

Al Breogán le ha costado arrancar, pero en el último mes suman ya tres victorias. ¿Cómo ha visto la evolución del equipo?

También influye el calendario. Nosotros tuvimos malos partidos en casa contra rivales directos como Lleida y Granada. Lo enmendamos un poco. Cambiamos al entrenador, tuvimos que cambiar al primer base, Charlie Moore, por lesión. Ahora acabamos de incorporar un pívot [Egbunu] y un segundo base [Dae Dae Grant]. Estamos en una fase de cambios con cierta irregularidad. No creo que estemos ni en un momento bueno ni malo. Perdimos con cierta claridad en casa con Manresa, pero 48 horas después ganamos en Andorra. La liga es así e influye el factor cancha.

Como director deportivo, ¿las urgencias del mercado son un estímulo necesario para hacer progresar a un proyecto en la liga?

Para un equipo pequeño es normal cambiar cada verano a ocho o nueve jugadores. A los buenos no los puedes retener y, luego, hay un componente económico evidente. Estamos acostumbrados a cambiar muchos jugadores. Aparte, están los imprevistos. El año pasado tuvimos muchas lesiones y problemas. Dos jugadores que dejaron la práctica del baloncesto y jugadores a los que les fallece un familiar. Este año, los malos resultados y la mala dinámica nos hicieron cambiar de entrenador. Se lesionó Moore, antes ya habíamos cambiado al segundo base, Mavra. La poca aportación de Onu nos hizo cambiar a un pívot. Estamos en una fase cambio de estilo y de jugadores y es normal la irregularidad. No obstante, estamos contentos porque el equipo compite bien, se está sobreponiendo. El año pasado fue el más satisfactorio de todo. El primer año, con toda la ilusión, jugamos la Copa y en el segundo nos clasificamos para Europa. Ese tercer año, en el que supimos sobreponernos a tantas adversidades, y este los valoro más. En los equipos pequeños, cuando se caen jugadores importantes hay que suplirlos y no paras nunca de trabajar, no puedes seguir porque no tienes una plantilla larga.

¿Es cuestión de agilidad?

Hay que ser ágil, pero nunca fichar por fichar. Se trata de encontrar el mejor jugador posible dentro de tu presupuesto, hay que esperar al momento adecuado para poder moverte. Ojalá tuviéramos un presupuesto alto, pero equipos con más dinero también tienen problemas para fichar. Al Barcelona y al Real Madrid, con las lesiones, también les pasa.

¿Qué piensa del regreso de Epi al Pazo?

Es un entrenador querido aquí. Ahora, vuelve con más experiencia. Con nosotros fueron dos años difíciles en LEB en los que al final conseguimos el ascenso. Ahora también lo ha conseguido en A Coruña, que es mi segundo equipo. Ya había entrenado en Burgos en ACB. Me alegro mucho de que esté ahí. Ojalá le vaya muy bien a él, porque eso significará que le va muy bien al Leyma. Quiero que este derbi se repita durante muchos años más en la ACB.

El Pazo siempre está a reventar y este año, además, A Coruña vive la fiebre naranja con el Coliseum. ¿Le gusta ver la salud del baloncesto en la ciudad?

Este año el baloncesto está de moda en A Coruña. Llenar el Coliseum no es una cosa menor, es un recinto muy grande. Ojalá nosotros tuviésemos un recinto de esas dimensiones. A Coruña es una ciudad grande, con muchos recursos, que el baloncesto esté de moda allí es una muy buena noticia para el deporte gallego. Me alegro de que cale como lo está haciendo esta temporada y ojalá que sean muchas más. En Lugo, afortunadamente, lleva muchos años instalado como el deporte principal y el Pazo se nos está quedando pequeño. Somos una ciudad más pequeña y tenemos unas instalaciones acorde, aunque nos gustaría tener más espacio y un pabellón más grande. Es lo que hay, nuestra suerte es que está lleno en todos los partidos y en este, más. Es un derbi importante, con dos equipos con muchos seguidores. Ojalá sea una fiesta del baloncesto gallego.