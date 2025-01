Diego Epifanio: «Una canasta lo cambia todo, hay que seguir creyendo»

«Todo cambia en una canasta, hay que seguir creyendo en nuestro trabajo». Diego Epifanio, abrumado por el recibimiento del Pazo, tocado por la derrota y acelerado por el final del derbi, intentaba ser analítico en la rueda de prensa posterior al duelo gallego de ACB, pero se le escapaba un lamento después de tanto remar. El técnico burgalés tenía claro su análisis del partido. «Empezamos muy mal y por eso hay que valorar el esfuerzo de mis jugadores que fueron capaces de entrar después en él», empezaba para proseguir en su visión de lo ocurrido. «Después del 16-2 fuimos capaces de saber cómo teníamos que seguir jugando. El acierto no nos acompañaba y sufríamos en el rebote defensivo. Al descanso nos fuimos con buenas sensaciones y se ha visto en el tercer cuarto. Lo ganamos, aunque con canasta in extremis. Nos castigaron un par de errores defensivos, un par de tiros liberados y no fuimos capaces de anotar. Aun así, llegamos a final apretado que ojalá se hubiera decantado para nosotros, pero fue para el Breogán por su acierto en las últimas posesiones. A seguir trabajando», proclamaba el máximo responsable técnico de los naranjas en un momento duro.

Inicio del partido con el himno y las presentaciones. | ACB

Diego Epifanio no niega el golpe, pero desea quedarse también con los aspectos positivos. «Las derrotas duelen mucho. Jugamos ante un rival directo y con un ambientazo y empezamos mal y nos pusimos por delante. Y, al final, fue cara o cruz. El equipo tiene esa capacidad para hacerlo. Ahora están hechos polvo y si la hubiesen metido (la canasta), habría sido otra cosa. La pelota marca el estado de ánimo. Las mismas decisiones con un poco de acierto...», relata quien se detuvo en la aportación de Scrubb, quien reaparecía tras la lesión. «Numéricamente es brutal y el +/- es de 19 puntos. Phil dio mucha solvencia y capacidad defensiva. Cuando la pelota pasaba por sus manos, daba criterio», razona el técnico que también elogió a Burjandze. «Beqa lleva cinco días sin entrenarse. El otro día estaba con fiebre en la cama y se parte la cara por todos. Este grupo es increíble. Me vale mucho que no se pueda levantar y hoy se deje el alma en la pista», asegura.

Luis Casimiro, en un tiempo muerto. | ACB

Las dos aficiones en la previa del derbi gallego. | ACB

Thomas Heurtel, a sumar

Epifanio dio su visión sobre la llegada de Heurtel y el mercado: «Es un efectivo más. Subirá el día a día. A ver si nos da confianza en el tiro exterior. Será bien recibido. Le ayudaremos y ojalá que se adapte. ¿Un 3-4? Vamos a ver cómo va todo. La obligación es estar en el mercado. Somos el equipo que menos ha cambiado».