Iván Merichal, adiós «orgulloso» al Dakar

Una caída en la etapa 6 del Dakar pone fin al sueño de Iván Merichal en el desierto de Arabia Saudí tras más de una semana de competición que se ha cobrado múltiples y sonadas retiradas. El catalán, afincado en Oleiros, que compitió con el equipo Ártabros Rally, tuvo que retirarse, aunque lo hace «con nada que reprochar» tras haberse dejado la piel subido a su KTM.

El gran objetivo con el que partió Merichal era el de disfrutar y llegar hasta el final. No pudo ser en su año de debut en la competición de motor más exigente y en una de las ediciones más duras de la historia. Un accidente en la sexta etapa frenó a un Merichal que, durante buena parte de la jornada, había «disfrutado» con una etapa que superaba los 800 kilómetros y que se puso muy complicada a partir de los 400 y la llegada de las dunas. El tráfico fue un problema para los pilotos que arrancaban más tarde y sufrieron las dificultades de un trazado deshecho y con muchos coches que esquivar. «Los primeros 400 kilómetros los disfruté. Sumé zonas rápidas alternadas con tramos más técnicos. Tuve una navegación fluida, aunque hubo alguna trampita en algún punto», explica Merichal.

Tras un cambio de rasante, acabó metido entre varios coches y cayó al suelo. No pudo seguir. Tuvo que pedir rescate y despedirse del Dakar. Por suerte, sin daños mayores ni nada roto. «Orgulloso de haber llegado hasta aquí y en paz conmigo mismo, pues he hecho todo lo que he podido. A veces las cosas no salen como uno espera, pero si lo has dado todo, nada te puedes reprochar», cita en sus redes sociales el piloto.

Iván Merichal dice así adiós a la competición con la que llevaba años soñando. Piso dunas, tragó desierto e incluso durmió bajo el cielo con su moto. No llegó al final, pero se lleva una experiencia única para toda la vida.