El Liceo visita territorio comanche

El Liceo clausura este mediodía (12.30 horas) la primera vuelta con una siempre complicada visita al Voltregà. Los verdiblancos llegan al ecuador de la temporada con los deberes hechos. Están clasificados matemáticamente como cabezas de serie para la Copa del Rey y buscan ante el cuadro blanquiazul su primer triunfo del 2025. Sin embargo, aún les queda el trago de visitar al conjunto de San Hipòlit, que en esta ocasión ejercerá de local a 60 kilómetros de casa.

El enfrentamiento, sazonado por la rivalidad creciente y las tensiones vividas en las últimas visitas de los coruñeses a San Hipòlit, tendrá en esa ocasión un factor cancha diferente. El duelo no será en el Oliveras de la Riva, cerrado por defectos en su estructura, ni tampoco en la pista anexa, que el Voltregà utiliza esta temporada para sus partidos como local. La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) sancionó al club con una multa de 4.200 euros y tres partidos de clausura de esta pista tras los incidentes que se produjeron hace unas semanas en el duelo contra el Vic. Un integrante del grupo de animación del Voltregà golpeó en la cara a Oriol Vives durante el encuentro cuando estaba situado junto a la valla perimetral de la pista.

No es el primer episodio problemático en esta pista. El Liceo se fue del partido de liga regular de la temporada pasada por unos supuestos insultos racistas a Tombita y un jugador del Noia, Humberto Mendes, se encontró con las ruedas de su coche pinchadas en el exterior del recinto tras un partido esta misma campaña. Aunque la sanción implica el cierre de la instalación, el Voltregà no se quedará sin público para recibir al conjunto que dirige Juan Copa. Juega en los próximos tres partidos, empezando por el de hoy contra el Liceo, en la pista del pabellón Riera Seca de Mollet del Vallès, a 60 kilómetros de San Hipòlit. Allí recibirán, también, al Barça y al Sant Just en las próximas semanas. En todos podrán acceder los aficionados que se desplacen.

Sin importar dónde, el Liceo encara la jornada unificada con la intención de ganar y esperar los acontecimientos del Barça-Reus para certificar si acaba la primera vuelta segundo o tercero. Por el contrario, una derrota podría relegarlo a la cuarta plaza si el Lleida vence al Alcoi a domicilio.

Mientras los colegiales celebran la tranquilidad reinante en los últimos meses, el Voltregà llega al ecuador de la competición con más urgencias en la clasificación. Los blanquiazules son penúltimos con 8 puntos, a dos del Sant Just, que marca la promoción de descenso. Solo han ganado un partido. El liderazgo ofensivo de los exliceístas Àlex Rodríguez (8 goles), Jordi Burgaya (6) y Arnau Canal (fichado del Reus hace unas semanas), no ha sido suficiente para compensar la sangría defensiva. Son el peor equipo en defensa con 49 goles en contra en doce jornadas.

Con rostros conocidos o sin ellos, la escuadra de Juan Copa viaja con la tranquilidad de tener los deberes hechos y la ilusión de dar continuidad a la buena imagen que dio el equipo entre semana ante el Benfica. A la sobresaliente actuación defensiva que les permitió secar a los atacantes lusos , hará falta sumarle la eficacia en ataque que faltó tanto en el duelo de Champions como la semana pasada ante el Reus.