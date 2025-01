Heurtel: "Poco a poco vamos a ir remontando"

"Poco a poco vamos a ir remontando". Thomas Heurtel se mostró esperanzado ante la situación del Leyma, a pesar del mal momento del equipo. Acaba de llegar y está con ganas. "Hay muchos equipos empatados y se puede remontar facilmente. Si ganas dos o tres partidos, estarás más arriba. El equipo trabaja bien. Tuvieron mala suerte con las lesiones de jugadores importante", analiza el francés.

Desvela sus motivaciones para llegar a A Coruña y las propuestas a las que dijo que no por el camino: "Había hablado con él (Thompkins) y me habló muy bien del equipo, de la gente, los jugadores. El equipo no está en su mejor momento, pero el proyecto es muy bueno. Hay muy buena gente, me ha convencido. Quería volver a España. Es muy buen proyecto y oportunidad para ayudar a ambos. He rechazado a equipos de Euroliga como Maccabi, que la situación no es agradable allí. A otros ACB y de Europa con ofertas. Estoy agradecido al club", asegura.

Heurtel ya ha hablado con Epi, sabe cómo juega. Llega preparado para echar una mano, aunque no esté en un pico de forma: "Epifanio me necesita y tenía muchas ganas de jugar. Jugar y volver al mi mejor nivel, ambos nos ayudamos. Estoy preparado para jugar siempre, quería jugar. Hace mes y medio que no juego, no me encuentro a mi mejor nivel, pero estoy listo", cuenta el ex de Madrid y Barcelona.