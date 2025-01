El Leyma abre el abanico en el mercado de fichajes: sin «prisa» por «cualquier 3-4»

La llegada de Thomas Heurtel le ha hecho abrir la mente y cambiar de mentalidad al Leyma Básquet Coruña en su eterna búsqueda en el mercado de fichajes desde que cayeron Phil Scrubb y Augusto Lima y se marchó LJ Figueroa. Donde antes apuraba los perfiles, como así hizo en verano, ahora prefiere fijarse en los jugadores que realmente le lleven a dar un salto de calidad en su plantilla, independientemente su posición o rol en la plantilla. El director deportivo de la entidad naranja, Charlie Uzal, fue claro a este respecto colocando el rastreo en el mercado en otra posición. «Buscamos un 3-4 (alero-alapívot) desde la marcha de LJ Figueroa (al Aris de Salonica). Los dos que intentamos no salieron, se fueron a equipos europeos. Estamos abiertos a un 5, a un 4 o a un 3. Vamos a esperar a ver cómo va el equipo. Lima se encuentra ya en parte final (de su recuperación)», razonaba Uzal cambiando la perspectiva, aunque siga en búsqueda activa, más ahora que el Leyma es colista. «El mercado siempre está abierto. Puede haber lesiones, siempre estamos al día. Ahora incorporamos a Thomas Heurtel. Si hay un jugador que pueda ayudar... pero ahora estamos centrado en esta incorporación al equipo», en referencia a la llegada del jugador francés. El presidente Pablo de Amallo Corral quiso apostillar en la misma línea. «Hay que tener paciencia y buscar a la persona que se adapte al equipo, no hay prisa por traer a cualquier tres o cuatro», apuntó con claridad.

Uzal aclaró las razones que le llevaron a apostar por la incorporación del ex de Madrid, Barcelona y Baskonia, más allá de que fuese una posición que el equipo tenía cubierta. «Es un jugador muy conocido en España y en Europa. A veces no es fácil, ganamos mucho con él porque es diferencial en el bloqueo directo, como director de juego, puede actuar de uno y de dos. Es de reconocida valía, ha demostrado su potencial. Es una oportunidad para el club», apunta convencido de haber traído al jugador correcto, más cuando el interés viene de lejos. «En pretemporada hubo contactos con él, sabíamos que le gusta España y en ese momento no pudimos (ficharlo), porque tenía ofertas importantes. Pasó lo que pasó. Ahora el club hizo un gran esfuerzo y él también», cuenta con el jugador sentado a su lado y vestido de naranja. Uzal admite que «tiene una cláusula de salida a equipo de Euroliga». «Es un riesgo pero la calidad y la oportunidad valen la pena para ese riesgo», cuenta. Pablo de Amallo, quien agradeció la intervención del ex presidente Roberto Cibeira en le negociación, reveló que no tienen noticias del CSD sobre la cuantía de la ampliación de capital.