La «retirada ficticia» de Eleonora Guzzi con el Zalaeta: «Todavía no es el momento»

Hace unos meses Eleonora Guzzi (Turín, 1994), decidió dejar el CV Zalaeta para «dar un cambio de vida» y dejar «un poco de lado» el deporte que ha formado parte de su vida desde los 12 años. Sin embargo, en el último partido de diciembre reapareció en las pistas y ya vuelve a ser una jugadora más al 100% en el equipo que dirige Jorge Barreiro. «Mi idea inicial fue dejarlo este año, sobre todo por mi situación laboral. Al estar todavía en A Coruña y no estar 100% decidida, mantuve la ficha por si algo fallaba en el equipo. Decidí regresar y reengancharme en el último partido de la primera vuelta para poder jugar la segunda», explica sobre cómo ha vivido los últimos meses.

El motivo es obvio: su pasión se impuso. «Me ha salido trabajo aquí y echaba de menos competir. Entrenar sin jugar me dejaba un poco vacía. Hablé con el entrenador y él estaba encantado de que volviese», comenta Eleonora, que además desde hace meses ayuda en tareas administrativas y entrena al equipo benjamín. En realidad, nunca se fue del todo. «Ha sido una retirada un poco ficticia. Al principio me mantuve firme, pero seguí vinculada. Iba un día a la semana. Me retiré un poco, pero no demasiado. Todavía no es el momento», comenta la jugadora con humor.

En estos meses sin competición Guzzi no ha perdido el tiempo y ha aprovechado para sumar trabajo de gimnasio. Aunque le costó un poco volver a entrenar cada día, se encuentra en plenitud para competir: «He aprovechado estos meses para ir al gimnasio y mantenerme bien. He seguido vinculada con los entrenamientos. Quizá la primera semana me costó coger ritmo. No me noto con dificultades para volver a encarrilar la liga. Estoy muy motivada y muy bien físicamente».

Ahora se une a un Zalaeta que le ha sorprendido gratamente pese al importante cambio sufrido este verano. Además de su salida, causaron baja jugadoras importantes como Emma Ordóñez, Ceci Thon o o Tea Andric. «Es un equipo que está compitiendo mucho. Para estar arriba quizá le falta un pequeño plus. Nada es imposible. El objetivo del equipo soy consciente que no ha sido desde el principio pelear por la fase de la Copa y el primer puesto. Pero vamos cuartas, con no mucha distancia, no es nada difícil y en esta liga todo puede pasar. Yo espero poder dar un plus para estar en la lucha y si hay esperanzas mejor, que siempre es más motivador», explica sobre un Zalaeta que lleva 22 puntos.

Guzzi, ante el Covadonga / LCO

De Turín a A Coruña

La vida de Eleonora Guzzi ha estado ligada al voleibol desde que empezó a practicarlo con 12 años en Ibiza. «Era muy alta básicamente y empecé a jugar baloncesto. Me hice daño en la rodilla y me recomendaron un deporte de no correr», relata sobre una trayectoria «muy movida» a la que no le costó adaptarse porque sus padres le acostumbraron a «moverse bastante» desde pequeña. Nació en Turín, pero siendo una niña se mudó a Ibiza por el trabajo de sus padres. El deporte le llevó a Monforte de Lemos, donde jugó en A Pinguela un curso, acabó bachillerato y emprendió rumbo a Barcelona. «Estaba entre Madrid y Barcelona, pero un seleccionador que tuve entrenaba en el Barça. Pude hacer ambas cosas», cita sobre la carrera y jugar. El cambio fue «radical», pero el voleibol le ayudó a «conocer gente» y tener una «buena adaptación».

Tras acabar la carrera, A Coruña y el Zalaeta se cruzaron en su vida: «Si he aguantado tanto tiempo es porque la estoy haciendo un poco mi ciudad. A Coruña me da lo que necesito. Si consigo estabilizarme aquí con la Universidad, sería ideal». Doctora en lenguas aplicadas a la tecnología, tras trabajar en la Universidad de Vigo ahora ha empezado en la Universidad de A Coruña, donde también investiga. ¿Y el vóley?, «Hasta que al final tire, tiraré», concluye con humor.