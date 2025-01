Epifanio: "Heurtel va a estar en la convocatoria seguro"

Diego Epifanio no quiso dejar a la afición del Leyma Coruña deshojar más la margarita para ver, o tener que esperar, por el debut de Thomas Heurtel. "Va a entrar en la convocatoria seguro, la idea es que nos ayude cuando antes dentro de las posibilidades", remarcó el técnico naranja, que contará con el base francés en el duelo de este sábado (18.00 horas) en el Coliseum contra el UCAM Murcia. Epi reconoció las "ganas de ayudar" y de "entender rápido la filosofía y los conceptos" que ha mostrado el jugador galo en sus primeros entrenamientos con el equipo. "Su actitud está siendo muy buena y la colaboración de sus compañeros está siendo excelente para que se adapte lo más rápido posible", señaló. Aunque lleva unas semanas sin competir, tras abandonar la liga china, el entrenador naranja confía en ver una adaptación progresiva y un buen rendimiento de su nuevo pupilo.

A pesar de que todavía es "demasiado pronto" para precisar el rol de Heurtel en la plantilla, Epi empieza a perfilar el camino a seguir con él. "La idea de la incorporación de Thomas es que venga a sumar y a quitarle un poco de responsabilidad a Brandon [Taylor], que estaba jugando muchos minutos y teniendo mucho foco de los rivales", precisó. El técnico burgalés espera ganar en la toma de decisiones y en el control del balón con más manejadores en la pista. Eso sí, rebaja la euforia y la presión el nuevo fichaje: "no es Superman".

Con Heurtel son cuatro los bases de la plantilla, y, aunque Epi deja el reparto de minutos en función de "lo que el equipo necesite", celebra contar con más efectivos para las sesiones de trabajo. "Ayer (por el jueves) fue un día maravilloso porque en el inicio del entrenamiento estábamos todos, Gus incluido", desveló el entrenador. Añadió que Lima participó en el calentamiento y en el primer tramo del entrenamiento con el resto del equipo, pero todavía está pendiente de los plazos de recuperación. "Él da mucha guerra para hacernos saber que sus sensaciones son buenas, pero una cosa es lo que nos dice el jugador y, otra, la que nos dicen las pruebas médicas", sugirió Epifanio.

En una situación similar se encuentra Phil Scrubb. El canadiense volvió a jugar el pasado fin de semana, pero "aún está entre algodones". El equipo también se ha deshecho ya del virus que afectó a varios jugadores la semana pasada.

Visita del UCAM Murcia

Epifanio afronta el duelo contra el UCAM Murcia preocupado por ser capaz de aguantar el estilo físico de su rival. "Su nivel de contacto es brutal, te desgasta mucho y son el segundo equipo que más balones recupera", reconoció Epi, que elogió el proyecto continuista del equipo murciano con su técnico, Sito Alonso, y gran parte del bloque que la temporada pasada jugó la final de la liga. Junto a la asfixia que prevé sufrir en ambas canastas, en ataque y en defensa, le preocupa contener los registros cambiantes de su rival. "Es el equipo que más cambios de planteamiento defensivo hace de un partido a otro, durante el partido hace diferentes propuestas y que te tengas que adaptar a diferentes formas de atacar", detalló.

Pese a que el UCAM llegará al Coliseum como el equipo de la liga con el peor porcentaje en tiros de tres, el entrenador del Leyma no se fía de los números por los precedentes recientes, como el Bilbao. "No podemos hacer un planteamiento basado solo en que su porcentaje de tres no está siendo el mejor", reflexionó, incidiendo en los múltiples registros en los que el conjunto murciano logra sacar ventajas en ataque. Basa el triunfo en impedirles esos puntos fáciles y "que cada canasta les cueste más" anotarla.

Epi tampoco quiere personalismos como jugadores como Dylan Ennis, que promedia 16 puntos por encuentro para el UCAM esta temporada y que "está teniendo mucho acierto", especialmente, en los finales de partido. "Vamos a ver si somos capaces de bajar esa media", advirtió, consciente de que no es la única amenaza individual que pisará el Coliseum.