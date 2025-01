39-23 | El OAR impone la lógica y se lleva el derbi coruñés

Poca historia deportiva tuvo sobre la pista del San Francisco Javier el derbi coruñés entre el OAR Attica 21 y el Balonmán Culleredo, pero había que mirar a las gradas para disfrutar de la fiesta y de la buena salud del balonmano de A Coruña y su comarca. Eso sí, en la cancha el líder, el conjunto coruñés, impuso su lógica (39-23) y doblegó con cierta facilidad a un equipo que lucha por la permanencia, como es el cullerdense. Nada que no esperasen todas las partes.

El partido en realidad ya estaba roto en el minuto 15, mediada la primera parte, cuando los locales se marcharon hasta un 11-3 que era insalvable para un voluntarioso Culleredo. Eso sí, los visitantes había empezado con brío, pero un parcial de 7-0, que llevó el luminoso del 2-2 al 9-2, hizo saltar todo por los aires. Ya a distancia, el conjunto visitante logró mantener la ventaja hasta que antes del descanso un pequeño arreón del OAR le sirvió para marcharse al intervalo doblando a su contrincante (22-11).

Nada cambió en la segunda parte, aunque la tensión competitiva y cualquier incertidumbre por el marcador habían desaparecido. El Balonmán Culleredo quiso dar la cara, que la ventaja no se desmadrase y que el resultado no hiciese mella en venideros duelos en los que sí habrá más en juego para el equipo de Fernando Vázquez. La máxima ventaja fue de 16 goles y así acabó el choque con el 39-23 final que no dio lugar a dudas de quién fue el mejor equipo ayer por la tarde en el San Francisco Javier.

Luisma de Goya, con ocho tantos, y Diego Martínez, con siete, fueron los más productivos ofensivamente en el cuadro de Nando González que volvió a ser una apisonadora, como en toda la Primera Nacional que se lleva jugando desde el mes de septiembre. Fue la décimo quinta victoria en 16 partidos, la décimo y tercera seguida. No pierde desde el principio del mes de octubre cuando cayeron en la pista del Carballal. Desde entonces, inmaculados. En su casa, en el San Francisco Javier, nadie ha sido capaz de hacer volar un punto. Imposible. Alejo Martínez y Iago Ferreiro, con cuatro tanto cada uno, lideraron la resistencia del Culleredo que aguantó lo que pudo. Ahora cada uno volverá pelear por lo suyo.