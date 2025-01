78-86 | El Leyma Coruña cae en la trampa del UCAM

El peor enemigo del Leyma Coruña son los nervios que la situación clasificatoria (colista al final de la primera vuelta) y la dinámica (seis derrotas consecutivas) causan cada vez con más frecuencia en los jugadores naranjas. El Coliseum vio este sábado una nueva derrota de su equipo, que cayó (78-86) ante un UCAM Murcia que supo tender las trampas adecuadas. El Leyma, errático en el triple y desorientado en bajo el aro por la defensa que planteó Sito Alonso, cayó en todos los trucos de su rival. El debut de Thomas Heurtel y la tarde notable de Phil Scrubb y Goran Huskic, pese al examen al que le sometió Todorovic, no fueron argumentos suficientemente convincentes para romper la racha. Los nervios pesaron demasiado y los pequeños detalles, ni tan pequeños ni tan detallados, condenaron a un equipo que tiene muchos deberes en su mochila para la segunda vuelta si quiere quedarse en la ACB.

Desde el salto inicial, Leyma y Murcia dejaron claro que la batalla estaba tanto en los tableros como en los banquillos. Sito Alonso y Diego Epifanio se desafiaron pizarra contra pizarra y plan contra plan. Ennis, el líder anotador de los murcianos, rompió el hielo con un par de tiros libres fruto de una falta Lundqvist, que frenó la penetración del escolta canadiense con pasaporte serbio. En ataque, los naranjas tardaron un par de ataques en reaccionar a la particular defensa del aro de los visitantes. Todorovic y Brodziansky cerraron a cal y canto la pintura y dejaron libres a Burjanadze y Huskic en el perímetro. Los interiores del Leyma aceptaron la invitaron y tiraron, sin éxito, desde un rango menos habitual. El plan salía a pedir de boca de un Murcia que logró maniatar a los exteriores.

Lundqvist y Taylor engancharon al equipo (4-5). La máquina comenzó a carburar y a entrar al trapo de los interiores rivales. Huskic, obligado por momentos a jugar casi como un base, logró sacar petróleo por fin bajo el aro, misma zona en la que Barrueta remachó una bola al aire de Lundqvist desde el perímetro. El sueco, con un dos más uno, estableció la primera ventaja naranja (11-8). El UCAM no se dejó intimidar y, a falta de la muñeca de Ennis, encontró un caladero de puntos en Hakanson. Dos canastas consecutivas de su segundo base hicieron saltar las alarmas de un Leyma que volvió a tener problemas para resolver el quebradero de cabeza de Todorovic.

Epifanio cortó por lo sano con Thompkins y Diagne en primer lugar, pero necesitó la artillería pesada a dos minutos de cerrar el primer parcial. Thomas Heurtel salió a la pista en medio de una ovación y no defraudó. Primer balón que tocó acabó en un canastón frontal tras conducción (18-15). Hubiese sido un final ideal de primer cuarto, pero Radovic primero y Stephens, sobre la bocina, lo decantaron a favor de los visitantes el primer parcial (18-20).

El segundo cuarto inició con una pase con bote y diamantes de Heurtel para que Diagne machacase el aro y anotase un tiro libre adicional (21-20). La falta de acierto en el perímetro, fruto de la defensa de los de Sito Alonso y de la falta de acierto de los tiradores naranjas, pesaba demasiado al ver cómo Radovic sí encontraba puntos en el exterior para el peor equipo de la competición en ese registro. Scrubb rompió el mal fario con un triple liberado y despertó, poco a poco, el juego ofensivo del Leyma.

Las sensaciones en ataque contrastaron con una defensa que encajó puntos en varias posesiones consecutivas. Epi pidió un tiempo muerto con un ajustado 28-29 y, en apenas un minuto, los naranjas volaron sobre el parqué del Coliseum. Thompkins anotó de dos y, a la segunda, también sumó un triple imperial para abrir brecha en el marcador. Huskic, con acierto, cerró un 7-0 de parcial que Sito Alonso cortó con un tiempo muerto. El técnico del UCAM volvió al plan inicial con Todorovic.

El partido pedía líderes y Taylor y Ennis se citaron a la salida del colegio. El base del Leyma dio el callo con un triple y una canasta de dos, mientras que el escolta del UCAM mostró por qué es uno de los mejores anotadores de la liga (40-38). Huskic y Barrueta, con un gran final de segundo cuarto, amasaron una ventaja de siete puntos al descanso (47-40).

Todavía había mucha tela que cortar. Y así lo supo el Coliseum al ver a Ennis en el inicio del tercer cuarto. El UCAM recortó diferencias a pasos agigantados, asistido por la falta de acierto de los naranjas, que regresaron algo dormidos a la pista. Thompkins intentó romper el hielo y Huskic en su enésima oportunidad, anotó un triple liberado para mantener la ventaja (52-48). Scrubb, con más luces que sombras, tiró del carro a base de tiros libres y Barrueta aportó su granito de arena desde su distancia favorita, pero la efectividad de un Hakanson insaciable ayudó al Murcia a seguir con vida en el partido. Epi volvió a recurrir a Heurtel, en modo asistente y no tirador, para solucionar la recta final del tercer cuarto. Un parcial, de Scrubb y de Jakovics, prometía una buena renta para los últimos diez minutos, pero Brodziansky la dejó en tres con un par de tiros libres (66-63).

El partido, que en un inicio se peleó en la pintura, se decidió en el perímetro. Jakovics anotó su segundo tiro consecutivo, nada más iniciar el último cuarto. No tuvieron la misma precisión Heurtel y Barrueta. Por contra, Brodziansky y Kurucs encontraron el acierto suficiente para igualar la contienda (69-69). Heurtel trató de tirar del carro, pero solo logró anotar un tiro de dos. Perdonó algún triple y le faltó entendimiento con sus compañeros en algunas jugadas. Epi trato de solucionar los problemas en un tiempo muerto, la suerte no acompañó. Ennis y Brodziansky castigaron con puntos cada error ofensivo del Leyma (71-79). Barrueta, Taylor y Thompkins soñaron con la remontada, pero los nervios volvieron a pesar demasiado en las jugadas clave y no pudieron levantar el 78-86 definitivo. Demasiados deberes pendientes y, cada vez, menos tiempo para hacerlos.