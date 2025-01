A Coruña reconoce a los mejores corredores populares y anuncia las fechas de 2025

El centro sociocultural Ágora acogió este viernes la Gala Coruña Corre 2024 en la que se entregaron los reconocimientos a los y las mejores atletas y equipos participantes en la undécima edición del circuito de carreras populares de la ciudad, que concluyó el pasado 15 de diciembre con la prueba de Novo Mesoiro.

En la gala también se anunció el calendario para 2025, cuando se volverá a contar con siete pruebas repartidas a lo largo del año. El calendario será el siguiente:

XIII Carreira Popular Torre de Hércules : 15 de marzo

: 15 de marzo IX Carreira Popular Matogrande-Xuxán : 6 de abril

: 6 de abril XVI Baixada Popular de Cross San Pedro de Visma : 11 de maio

: 11 de maio XII Carreira Popular Os Rosales : 1 de xuño

: 1 de xuño XII Carreira Popular Volta a Oza : 14 de setembro

: 14 de setembro XI Carreira Popular do Ventorrillo : 26 de outubro

: 26 de outubro XIII Carreira Popular Novo Mesoiro: 23 de novembro

Los mejores de 2024

Inés Papín y Antón Gómez, ganadores del circuito en la categoría absoluta, recibieron los máximos galardones de la tarde. En la gala se entregaron los premios de las categorías de menores de edad (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18), los premios de las categorías adultas (sub 20, sub 23, absoluta, máster 1, 2, 3 y 4), así como de equipos, familias, centros escolares y discapacidades.