Juan Copa: «Yo quiero ganar partidos, eso está por encima del apellido y Jacobo lo sabe»

Juan Copa conoce como pocos el ADN competitivo y ganador que posee el Liceo. El entrenador verdiblanco hace un balance positivo de la primera mitad de la temporada, la octava que vive a los mandos de la nave liceísta. Confía en la veteranía de sus capitanes, Dava y César, y se ilusiona al ver el camino recorrido, y el que le queda por recorrer, al talento joven que conforma a su plantilla

Mitad de temporada más un partido. ¿Ve el vaso medio lleno?

Muy lleno. Nosotros siempre vemos las cosas en positivo, pero en este caso más. Pasamos un momento delicado al principio porque arrastraron una pretemporada bastante irregular. Lo acusamos mucho al inicio, pero después el equipo ya finalizó la primera parte de la liga, hasta Navidad, con seis victorias consecutivas. El inicio de año está siendo muy bueno. Quitando la segunda parte con el Reus, en la que no estuvimos y bien, el equipo se volvió a levantar con buenas victorias. Teníamos un calendario complicado, con viajes y partidos difíciles, pero los hemos sacado con muy buena nota. Y lo hicimos, además, con una rueda de siete por los dos lesionados que tenemos, Pablo [Cancela] y Tato [Ferruccio]. Hemos crecido mucho como equipo, pero todavía hay margen de mejora individual.

¿La experiencia del año pasado le ha servido al vestuario para capear mejor el temporal?

Tenemos mucha autocrítica en el vestuario. Tengo la suerte de contar con Dava y Cesi y esa autocrítica nos permite tener tranquilidad y saber que queda mucha temporada por delante. Luego, el equipo entrena muy bien por la semana, que es lo que te da la seguridad como entrenador. Al principio de temporada cuesta por un jugador que ficha, que tiene que adaptarse a la ciudad y al equipo. Todos los comienzos son complicados. Nosotros lo pagamos, pero esa autocrítica nos hizo salir de esas situaciones. A veces ganas muchos partidos y no lo haces demasiado bien y en otras pierdes dos y parece que las cosas van mal. El trabajo diario era bueno, sabíamos que en cualquier momento podíamos revertir esa situación así fue. Conseguimos esa racha y el equipo está en un camino correcto, pero no hay que ir más allá del siguiente partido.

La racha en liga y las buenas sensaciones en Champions. Nadie, salvo quizá en Trissino, ha sido capaz de avasallar al Liceo en la fase de grupos.

Últimamente, los partidos se están decidiendo en las áreas, cada vez más. En Italia tuvimos un momento bueno para ponernos por delante, no pudo ser y ellos aprovecharon un par de despistes. Eso, en Europa, se paga. Después, empatamos con Oliveirense y Benfica en casa, empatamos en Valongo y ganamos en Quévert. Hemos hecho una primera parte de la fase de grupos muy buena con muchos partidos fuera. Tres de los cuatro que quedan son en Riazor. La clasificación va a pasar por nuestra gente e intentaremos sellarlo en casa. En liga también, estamos segundos y queremos defender este puesto. También habrá un calendario muy duro, con un partido más en casa. Nos quedan siete partidos en Riazor y tenemos que intentar hacer el pleno.

¿La versión del equipo en los partidos ante el Benfica es el ejemplo a seguir?

Una de nuestras premisas cuando no tenemos la bola es defender bien y ser sólidos atrás. Cuando pasamos el mal momento, sabíamos que teníamos que recuperar la solidez que habíamos perdido para que el equipo se desarrollase a partir de eso en el cuatro para cuatro. Tu área es el primer sitio donde trabajar. El día del Benfica nos dio mucha fuerza no solo por dejar el resultado a ceros, sino porque creo que hicimos dos buenos partidos contra ellos. El de Riazor fue bastante bueno y en Lisboa, en tres cuartos estuvimos muy igualados. Solo cedimos un poco al final, cuando ya empezamos a pensar en el siguiente partido.

Pudieron tener más premio en Lisboa con las ocasiones erradas en la primera parte. ¿Se contenta con la capacidad de creación de oportunidades o le pide al equipo más acierto en esos disparos?

Era un partido muy marcado a nivel táctico. Nos tocaba defender muy bien y nuestras ocasiones más claras iban a ser al contragolpe. Tuvimos muchas en la primera parte, suficientes para haber podido irnos al descanso por delante. Eso nos habría dado más oxígeno. Hay que buscar un equilibro entre defensa y ataque. Si no estás bien arriba, no puedes despistarte en tu área porque te va a llegar el momento. Jugadores como Xaus o Bruno están generando, pero todavía hay un margen de mejora. Tienen el potencial y la calidad de cara a portería, hay que conseguir algo más de acierto.

Bruno vive su primer año entero en la liga, Nil llegó y aportó y Jacobo va al alza cada semana. ¿Se esperaba el ritmo de crecimiento de los jóvenes a estas alturas?

Ellos son el futuro del club. Han dado un paso adelante, sobre todo cuando más falta le hacía al equipo, y todavía pueden dar más. Nil tiene que aportar mucho más porque tiene el potencial, él lo sabe. Bruno Este año ya está bien. Jacobo ha dado un paso, primero con la lesión de Pablo, y luego con la de Tato. Está en el camino correcto. El aporte de los tres es una de las razones de que el equipo esté como está.

¿Cómo se conjuga la función de padre y la de entrenador?

Está siendo una situación buenísima. Cuando las cosas se hacen con naturalidad, sabiendo que se estaba haciendo lo correcto, van bien. Jacobo ha tenido una gran ayuda de sus compañeros. Nosotros intentamos separar la relación familiar y la del jugador. Yo quiero ganar partidos, eso está por delante del apellido y Jacobo lo sabe. Tiene mucha madurez, no parece de la edad que tiene.

¿Le gustaría verles como los líderes del equipo en cinco, seis o siete temporadas?

Puede ser, no se sabe lo que deparará el futuro. Cuando decidimos la entrada de Jacobo y Bruno y el fichaje de Nil, sabíamos que eran jugadores de mucho futuro. Jaco y Bruno, evidentemente ya están aportando en la primera plantilla y en el futuro pueden ser el relevo de César y Dava. Así los tiene ellos, apadrinados, porque se ven reflejados en ellos y les ayudan muchísimo.

¿Cómo avanzan Pablo y Tato con sus lesiones?

Tenemos buenas noticias. Tato esta semana ya empieza a patinar con el grupo, a ver cuándo puede jugar. Pablo va a tardar un poco más, pero un poco más tarde también se podrá ir incorporando. Tengo ganas de tener a todo el grupo para los momentos importantes porque van a hacer falta.

Este fin de semana viene el Lleida con Tombita. ¿Cómo le ve?

Fue un acierto que se haya ido para allí. Nos gusta mucho la propuesta del Lleida, está haciendo una gran temporada y va a ser un rival dificilísimo. Está en la lucha con Reus y con nosotros. Tienen un buen entrenador y un jugador diferencial como Darío Giménez, que deberemos tener controlado. Sobre Tombita, queríamos que jugase muchos minutos y lo está cumpliendo. Estamos contentos de que le vaya bien. Esperemos que este fin de semana no le vaya tan bien.

¿Es otra de las perlas que entra en los planes de futuro del Liceo?

Sí, claro. Tiene una edad perfecta. Necesitaba salir, pero es u jugador que el futuro dirá si está con nosotros o no.

¿Qué es lo que más le ilusiona en lo que queda de temporada?

Competir. Me encanta cuando el equipo compite. Me ilusiona meternos en cuartos de final de la Copa de Europa porque hace muchos años que no lo hacemos. El día 30 tenemos un partido muy importante contra el Valongo. Necesitamos mucho ambiente porque es un día marcado en rojo para nosotros. Me ilusiona seguir ganando partidos en la liga y defender la posición en la que estamos. Y me ilusiona mucho la Copa del Rey porque el año pasado no pudimos estar. Me encanta estar en este club y conseguir cosas. Si queremos conseguir cosas mayores, tenemos que estar en las fases finales. Y ahí quiero llevar al Liceo.