Yunio Barrueta: «Nunca me he sentido en una pista de baloncesto como con aquel triple al Madrid»

Antes de la charla Yunio Barrueta (Aguada de Pasajeros, Cuba, 1993) prueba, para un vídeo, a repetir aquel triple a tabla que le clavó al Real Madrid para doblegarlo en el Coliseum. Parecía más sencillo con la adrenalina del momento que en la realidad. Una jugada que acompañará al microondas de los coruñeses toda la vida y que recuerda antes de reencontrarse con los blancos.

¿Cuántas veces ha visto el vídeo de aquel lanzamiento?

Muchas, es espectacular. Me encantó que era el primer partido en la ACB, contra ellos, aquí en casa. Le hizo mucha ilusión a la gente de A Coruña. Fue lindo.

¿Había sentido o ha sentido algo parecido en una pista?

Es 100% el momento más alto de mi vida, nunca me he sentido así en una pista de baloncesto y eso que he ganado campeonatos en Secundaria y todo eso. Pero ganando contra el Madrid, así en casa, el primer partido. Mucha gente no creía en nosotros, pero la que estaba aquí en el Coliseum sí que lo hizo y nos fajamos hasta el final. Eso nos animó para ganar y, gracias a Dios, pude meter ese tiro.

¿Sabe que esa jugada marcará su carrera?

Sí, es una experiencia que me voy a llevar conmigo para siempre. El día de mañana cuando tenga hijos se la voy a enseñar. Sé que a mis padres les hizo mucha ilusión, que su hijo esté triunfando así. Mis padres, mi familia, mi mujer que estaba aquí con la familia, todo el mundo... Lo vieron en Cuba, en Miami, en todos lados. Estaba muy emocionado.

Al día siguiente era la persona más famosa de A Coruña...

Sí (se ríe), mucha gente me paraba por la calle, que es una cosa que no me molesta. Sacamos una foto. Es lindo lo que está pasando en A Coruña y en el Coliseum.

¿Sigue creyendo el Coliseum, a pesar de la mala racha?

Sí y me encanta. En todos los partidos de casa, hasta con este mal momento, se llena. Eso es lo que necesitamos: que nos sigan animando, que crean, porque sin ellos va a ser muy difícil.

¿Cómo están usted y el grupo?

Llevamos siete partidos seguidos perdiendo. Somos conscientes de la racha que llevamos, pero tenemos en mente seguir trabajando, tener mente positiva. Debe preocuparnos el próximo partido, que ahora es contra el Real Madrid e ir con la mentalidad de tratar de ganar, aunque no sea fácil.

El vestuario parece, de momento, en pie...

Sí, sí, estamos fuertes de mente, estamos muy positivos, estamos muy bien en el vestuario, nadie está enfadado. Queremos ganar, todo el mundo quiere ganar, pero hay que conseguirlo. Somos muy buenos fuera del vestuario, fuera de la pista, pero hay que transmitir esa energía a la pista y tratar de encontrar la manera de ganar.

¿Qué Epi está descubriendo en las malas, cuando no se ganan partidos? ¿Qué les transmite?

Estoy muy contento con él, más con la situación que estamos pasando ahora, con la racha mala. Él está muy positivo, yo también. Busco transmitir esa energía, es algo muy importante, más cuando estás mal. Es lo que hay en la vida, hay momentos buenos y hay momentos malos y estamos tranquilos. Lo único que hay que hacer es subir y es lo que estamos tratando de hacer.

¿Cree que el Madrid jugará con más ganas después de lo que pasó en la primera vuelta?

Sí, supongo que van a ver el vídeo y van a ver los errores que hicieron en aquel partido. En el último tiro el entrenador no quería falta y es lo que hicieron. Yo sé que son cosas que van a ver, que tienen que mejorar en otras cosas. Nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros, ir para allá con toda la confianza, confiar en Epi, lo que diga Epi.

¿Es posible una segunda sorpresa ante el Real Madrid?

Hay que creer, sí, e ir con la misma mentalidad que cuando jugamos contra ellos aquí. Es el primer partido de la segunda vuelta, hay que olvidar lo que pasó en la primera, es una temporada nueva. Hay que creer.

¿Cómo convence a un aficionado del Leyma de que aún es posible la salvación en ACB?

La temporada todavía es larga, faltan muchos partidos y muchos los perdimos fuera de casa. Tienen que venir aquí al Coliseum a jugar y saben que aquí no va a ser muy fácil. Necesitamos a todo el mundo aquí, a la afición, que nos siga animando. Cuando nos animan, nos empujan a seguir jugando rápido, a hacer nuestro estilo de juego. Necesitamos a nuestra gente.

¿Cómo está viendo su primera temporada en la liga ACB? ¿Por encima de lo esperado o como proyectaba?

Yo vine con mucha confianza. Es mi primer año en la liga ACB, yo sé que es una categoría bien alta. Yo confío mucho en mis habilidades y yo creo que, con la confianza que tengo, que es lo que me ayudó muchísimo, he tenido partidos buenos, otros malos. Yo sigo creyendo, el equipo en mí, Epi y mis compañeros... Todo eso me ayuda mucho a hacer mi juego.