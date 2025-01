El Leyma Coruña quiere una secuela del ‘Barruetazo’

El Leyma Coruña ha tenido tiempo en los últimos 146 días para pasar por todas las emociones posibles. Esas son las hojas que ha arrancado del calendario desde que Yunio Barrueta, con un triple y un tiro libre sobre la bocina, consiguió ante el Real Madrid el primer triunfo de los naranjas en la liga ACB. Este domingo (17.00 horas, Movistar+ Deportes 2), después de una primera vuelta con más bajos que altos e inmerso en una racha de seis derrotas consecutivas, el Leyma pisa el Movistar Arena para rendir visita al vigente campeón de liga. Nadie dijo que fuese fácil, pero si el Barruetazo ocurrió una vez, la marea naranja quiere soñar con la secuela de un partido de película.

El Real Madrid que sucumbió en el Coliseum en la primera jornada de la liga regular se parece poco, en tendencia y en juego, al que hoy va al alza. El conjunto blanco, con Chus Mateo al frente, ha conseguido cambiar la dinámica irregular de un inicio de temporada condicionado por las lesiones y por la salida de Yabusele rumbo a la NBA. Actualmente, acumula cinco victorias consecutivas en la ACB y, en Europa, ha ganado siete de sus últimos ocho partidos.

La Casa Blanca es, ahora, el hogar de Dennis Smith Jr. y de Bruno Fernando. El norteamericano, fichado hace una semana, todavía no ha debutado y continúa su puesta a punto para llegar a la Copa del Rey. Chus Mateo rebajó las expectativas con la incorporación del que fue la novena elección del Draft de 2017. Aunque espera que se estrene antes del torneo del KO, es una incógnita si tendrá minutos contra el Leyma esta jornada. El que es seguro que no jugará es Bruno Fernando. El Madrid anunció esta misma semana el fichaje del alapívot angoleño con pasado en los Atlanta Hawks, Boston Celtics y Toronto Raptors, pero aún no está inscrito en la liga.

Pese a que tampoco estará el lesionado Gabriel Deck, los de Epifanio aún tendrán que guardarse las espaldas ante el talento blanco. Facu Campazzo, Mario Hezonja, Edy Tavares o el incombustible Sergio Llull, que ya se salió en el Coliseum, son puntas de lanza de una aglomeración de estrellas de la talla de Musa, Garuba o Ibaka.

Sin Lima ni Heurtel

Los nombres de los rivales imponen, pero no pueden intimidar a un Leyma Coruña que tiene que confiar en sus armas y apelar a la épica en su regreso al Movistar Arena. El año pasado cayó en la final de la Copa Princesa contra el Estudiantes y, casi 365 días después, regresa con la necesidad de vencer al Real Madrid para remontar el vuelo en una segunda vuelta muy exigente por los resultados obtenidos en la primera. El Leyma tiene que ganar siete u ocho partidos de los próximos 17 para salvarse.

Los pupilos de Diego Epifanio tendrán que convivir con la presión por ganar y con el talento individual y colectivo al que harán frente. El técnico burgalés deberá revertir los planes que comenzó a probar hace una semana por la de Thomas Heurtel. El base francés, que debutó de naranja ante el UCAM Murcia, no podrá vestirse de corto ante su exequipo debido a una inflamación en su rodilla izquierda. Tampoco volverá a la capital Augusto Lima, que va a más en los entrenamientos, pero aún no está para jugar. Si regresará Trey Thompkins, llamado a ser uno de los hombres que den un paso al frente en un Leyma que necesita líderes para hacer frente a todo un Real Madrid.