El Liceo se cita con el Valongo para romper su maleficio en la Champions

El Liceo afronta esta noche (20.30 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor el partido que, probablemente, marcará el devenir de la temporada en los próximos meses. El conjunto verdiblanco recibe en su templo al Valongo portugués en la séptima jornada de la Champions. El enfrentamiento es clave para las aspiraciones de los coruñeses y los lusos, que pugnan por hacerse con una de las cuatro plazas que dan acceso a los cuartos de final de la competición continental. Los hombres de Juan Copa no pisan la fase eliminatoria desde hace seis años (tres, si se tiene en cuenta la efímera Golden Cup de 2022). Para romper la mala racha en Europa deberá romper el mal fario que le acompaña cada vez que se enfrenta a un rival del país vecino. Mucho que ganar y mucho que perder para un Liceo que pone toda la carne en el asador y que pide el apoyo de su público para regresar soñar codearse con los mejores equipos del continente.

«Hemos trabajado duro en la primera parte de la Champions para conseguir la victoria ahora en los partidos que tenemos en Riazor», reflexionó Juan Copa. El entrenador liceísta sabe lo vitales que son los puntos de este partido para asentarse entre los cuatro primeros del grupo y lograr el objetivo de pasar a cuartos de final.

El nuevo formato de la Champions League, con dos grupos de seis equipos cada uno, convenció al entrenador coruñés al inicio de temporada. Los rivales en esta primera etapa de la competición, también fueron del agrado del entrenador liceísta, que tiene como uno de los objetivos de la temporada regresar a las rondas eliminatorias de la competición europea. Tras unos años de resultados más agrios que dulces en Europa, el grupo resultó relativamente benévolo con Benfica, Trissino y Oliveirense como teóricos favoritos. La cuarta plaza pareció quedar reservada para la disputa particular entre el Liceo, el Valongo y el Quévert francés.

Tras seis partidos, los colegiales ocupan esa plaza que daría acceso a los cuartos de final con 6 puntos, los que consiguió con su triunfo en Francia (1-6) y los empates contra Oliveirense (1-1) y Benfica (0-0) en Riazor y ante el Valongo (3-3) en Portugal. Esas tablas, tan amargas como sufridas, permitieron al equipo luso conservar muchas de las papeletas para arrebatarle el puesto de honor al Liceo. O, al menos, eso intentarán esta noche. El Valongo tiene solo dos puntos menos que los verdiblancos, pese a dejarse una inesperada derrota en su visita al Quévert (5-4) a inicios de este mes, pero se recuperó al vencer a los galos (2-0) en Portugal en la última jornada.

Para afrontar este duelo clave, Juan Copa vuelve a contar con las bajas confirmadas de Pablo Cancela y Tato Ferruccio. El argentino, en el tramo final de la recuperación de su pubalgia, todavía no podrá participar en pista. Su hueco en la convocatoria lo volverá a ocupar el canterano Jaime Méndez, habitual en las listas del técnico coruñés en los duelos en casa. El camino a la victoria volverá a pasar por la solidez defensiva que ha demostrado en las últimas jornadas de OK Liga, en las que no encajó gol, y por una mayor eficacia en el área rival. La efectividad en ambos apartados marcará el devenir continental de un Liceo que esta noche pone a prueba su convicción con el objetivo de poner un pie y medio en los cuartos de final de la Champions.