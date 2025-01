Beqa Burjanadze: «Hay veces que vemos un balón suelto y nos encogemos, hay que creer»

Beqa Burjanadze (Tiflis, 1994) es feliz cada vez se enfunda la camiseta del Leyma Coruña y sale a jugar cada dos semanas en parqué del Coliseum. El alapívot georgiano tira de galones, experiencia y veteranía para aportar su granito de arena en busca de la permanencia en ACB. Da la cara como nadie por el vestuario, al que ve con buena moral, y se deshace en elogios hacia la marea naranja

¿Cómo está el vestuario?

Estamos bastante bien. Independientemente de los últimos resultados, es agradable ver la actitud y el nivel anímico de todos los miembros del equipo. Lima empezó a entrenarse con nosotros y se encuentra bien, eso es una gran novedad. Estamos entrenándonos bien, con buena salud. Este es el camino para mejorar y esperamos el partido de este fin de semana en casa para empezar a revertir la situación.

Queda casi toda la segunda vuelta y ocho partidos en casa, el número de victorias que pueden dar la permanencia. Quizá un pleno en el Coliseum es muy complicado, pero la salvación se va a decidir aquí. ¿Cómo lo afrontan?

En casa nos tenemos que sentir fuertes. Creo que tenemos una ventaja de la primera vuelta respecto a nuestros rivales directos. Casi todos los partidos contra ellos se jugaron fuera de nuestra casa. Les tenemos que recibir y, después, a ver qué pasa. Si, con todo esto, podemos sacar también algún partido fuera, bienvenido sea. Pero tenemos que mirar solo a lo que podemos hacer nosotros.

¿Confía en alcanzar esas once o doce victorias al final de mayo?

Desde el principio, hemos sido bastante conscientes y coherentes a la hora de planificar la temporada. No iba a ser fácil o no íbamos a estar a estas alturas en la mitad de la tabla, aunque de esa zona nos separan solo un par de victorias porque la liga está muy igualada. Tenemos confianza en que lo podemos conseguir.

En su puesto de interior, ¿cómo ha sobrellevado estos casi dos meses de ausencia de Lima?

Las cosas que nos daba antes de la lesión eran muy importantes para nosotros. Personalmente, en estos últimos partidos he notado muchísimo la baja de Augusto Lima y, el equipo, también. Ahora, necesitará un tiempo de adaptación para volver con su energía máxima. Es una gran noticia volver a tenerle porque nos volverá a dar eso que nos aportaba antes de la lesión. Son detalles pequeños, en defensa o en el rebote, que marcan la diferencia. Él ya está de vuelta y estamos encantados.

Destaca el rebote, que contra el Real Madrid sirvió para salir a flote tras el primer cuarto. ¿Es esa fortaleza en segundas jugadas la vía para que el equipo mejore y pueda evitar puntos fáciles del rival o montar contraataques?

Insistimos mucho en ir al rebote en ataque para tener segundas oportunidades si no llevamos buenos porcentajes en tiros de dos o de tres. Tenemos clarísimo que en el rebote defensivo tenemos que estar superfuertes para no regalarles oportunidades a los rivales. Es un desgaste brutal estar siempre alerta y a buen nivel. Una vez que les haces fallar, que te cojan el rebote y te ataquen de nuevo, lo empeora. En muchos partidos en los que hemos perdido, hemos ganado en el apartado de los rebotes. Eso dice el buen trabajo que estamos haciendo. Habrá que mejorar en otros aspectos.

¿Cuáles?

En el partido de Breogán, y otros parecidos, sufrimos al final. En los últimos minutos, tenemos que creer más en que podemos ganar. El fundamento empieza ahí. Si crees más, puedes ir más fuerte, puedes ir a por los balones sueltos, no dejárselos al otro, aunque sea a tu compañero. Hay veces que vemos un balón libre y nos apartamos, nos encogemos. No podemos hacer eso. Si creemos mucho, podremos mejorar en detalles como la segunda ayuda o el segundo esfuerzo. Aunque nuestros resultados de las últimas jornadas no me den la razón, estamos haciendo un muy buen trabajo en muchas facetas del juego. Pienso que, más pronto que tarde, esto va a ir a mejor.

¿Qué peso tiene su rol de jugador experimentado en la liga, especialmente, en situaciones complicadas como la que atraviesa ahora mismo el equipo?

Me pongo en el lado del jugador. Sufrir y pasar por adversidades te ayudan a crecer. Los jugadores sin experiencia en ACB que se han pegado ahora con la realidad, están mejorando. Quieras o no, van a mejorar y eso es muy bueno para el equipo. Eso tiene pros y contras. Es cierto que algunos de los jugadores no tienen experiencia, pero sienten los colores y el escudo del club. Esas son cosas muy positivas. Luego, hay jugadores como Thompkins, Lima, Heurtel, Scrubb, Álex o yo, con experiencia de muchos años en ACB, que podemos ayudar a los demás compañeros. Si hacemos un cóctel de todo esto, los resultados nos acompañarán.

Jakovics lo hizo bien en el último partido, y tanto Lundqvist como Diagne van cada vez a más.

Es muy positivo para todos. Nos da empujón al resto del equipo. Si los jugadores que no tienen tantos minutos o experiencia lo hacen bien, es muy positivo. Y, aunque no les salgan las cosas, están mejorando continuamente. Por ejemplo, yo, como jugador y como persona, necesito más tiempo para adaptarme a nuevas situaciones y ambientes.

Esta es, por ahora, su segunda campaña en ACB con más minutos por partido, tras aquel primer año en Andorra cuando se marchó del Leyma. ¿Cómo se siente a nivel personal?

Me siento muy bien. Gracias a Dios, tocando madera, me siento como nunca física y mentalmente. Esto tiene mucho que ver con la gente del club que me ha ayudado, primero, a venir aquí y, después, a ponerme así. Quizás ahora tengo un rol diferente al que tenía en aquel año en Andorra. Estoy teniendo muchos minutos y hago todo lo posible para ayudar al equipo. Soy uno más, trato de mejorar cada día para llegar al fin de semana y estar a un nivel alto.

Hace unos meses estrenó su peña. La familia naranja es, también, la familia de Beqa Burjanadze.

Desde luego. Es impresionante el cariño y el amor que siento por parte de los aficionados. Se hizo la peña con mi nombre. Después de cada partido en casa, nos esperan nuestros aficionados fuera. Igual están allí 45 minutos después de acabar el partido, aunque salgamos los últimos, y nos dan ánimos y fuerzas. Eso te llega al orgullo y habla muy bien de nuestros aficionados.

Este fin de semana se mide al Gran Canaria, su exequipo. ¿Cómo ve al rival?

Es un equipo fortísimo, hecho para ganar la Eurocup o, al menos, pelearla. En todas las posiciones tienes grandes jugadores, incluso en el banquillo. Están muy bien entrenados. Va a ser muy complicado.

¿Guarda buenos recuerdos de su etapa allí?

Uno tiene siempre buenos y malos recuerdos. Yo prefiero quedarme con los buenos.

Pase lo que pase al final de la temporada, haya permanencia o se descienda, ¿qué tan importante es conservar a la masa social que se ha generado en el Coliseum?

El club ha excedido el objetivo de aficionados. Hace diez años éramos 300 o 400 personas en las gradas. Ha sido un cambio a mejor en el club. Tenemos que mantener el número y que sean más, que se enganchen más niños al baloncesto. Por nuestra parte, tenemos que darles el espectáculo que ellos esperan de nosotros. Si es ganando, pues mejor.