Jacobo Copa pega el estirón

Hace un año cuando Jacobo Copa vivía el lado oscuro del deporte profesional en el Dominicos y peleaba en solitario para recuperarse de una latosa lesión de hombro, seguro que le habría costado imaginarse 365 días después marcando goles en la Champions con su anhelado Liceo. Pero así ha cambiado la vida para el coruñés mientras la tierra completaba una de sus anuales vueltas.

Esa pelota que enviaba el jueves a la red ante el Valongo tras un disparo de Nil Cervera se convirtió en el primer gol en Champions para un jugador de apenas 18 años. En la pista de un Palacio en el que casi nació y se crió, cerraba el círculo después de tres tantos de esta temporada en la OK Liga ante Calafell, Caldes y Reus. Los de España y los de Europa, todos en A Coruña, donde ha encontrado ese hábitat para ir pegándole dentelladas a esa hoja de ruta que marcaba para él esta temporada como de aclimatación.

Las lesiones de Pablo Cancela y de Tato Ferruccio le han lanzado a la arena antes de tiempo. El calendario no da un respiro al Liceo y la rotación se ha visto recortada por estas dos lesiones. Su padre y entrenador, Juan Copa, no ha parado de alabar a su equipo por esas buenas prestaciones y esa velocidad de crucero del grupo en la OK Liga con tan solo siete jugadores de pista. En el gran rendimiento del conjunto influye el paso al frente dado por jóvenes como Bruno Saavedra, Nil Cervera y, sobre todo, Jacobo Copa.

Su técnico elogió su nivel y esa capacidad que ha tenido en estos meses para adaptarse a la exigencia que supone jugar en el Liceo. «Jacobo ha dado un paso, primero con la lesión de Pablo, y luego con la de Tato. Está en el camino correcto», apuntó hace una semana a LA OPINIÓN, mientras se adentraba también en cómo compaginan la vertiente de padre y entrenador: «Está siendo una situación buenísima. Cuando las cosas se hacen con naturalidad, sabiendo que se estaba haciendo lo correcto, van bien. Jacobo ha tenido una gran ayuda de sus compañeros. Nosotros intentamos separar la relación familiar y la del jugador. Yo quiero ganar partidos, eso está por delante del apellido y Jacobo lo sabe. Tiene mucha madurez, no parece de la edad que tiene», razonaba.

Las buenas palabras del entrenador fueron extensibles a Bruno Saavedra y Nil Cervera. «Son el futuro del club. Han dado un paso adelante, sobre todo cuando más falta le hacía al equipo, y todavía pueden dar más. Nil tiene que aportar mucho más porque tiene el potencial, él lo sabe. Bruno este año ya está bien. Jacobo ha dado un paso, primero con la lesión de Pablo, y luego con la de Tato. Está en el camino correcto. El aporte de los tres es una de las razones de que el equipo esté como está».

El tanto de Copa le convierte en el séptimo jugador de campo que ha marcado en la máxima competición continental. Solo quedan por estrenarse Nil Cervera y el lesionado Pablo Cancela, que no ha debutado esta temporada. En la OK Liga han marcado todos menos el coruñés. El pichichi en liga es Arnau Xaus y en Europa, César Carballeira.

Puede sellar el pase europeo en una semana en el Palacio

El Hockey Club Liceo sabía que se jugaba gran parte de sus aspiraciones para seguir adelante en esta WSE Champions en su partido ante el Valongo (2-0) y ese triunfo de hace dos días, sumado al empate ante el Benfica en el Palacio, le ha puesto en bandeja la clasificación para los cuartos de final, uno de los grandes objetivos para esta temporada del club y del propio Juan Copa después de varios ejercicios con reveses europeos.

Tan cerca tiene el Liceo el pase que incluso lo podría conseguir esta próxima jornada que tendrá lugar el próximo jueves 6 de febrero. Solo necesita un mejor resultado que los portugueses en la octava jornada de su grupo de Champions. A favor de los coruñeses está el hecho de que su duelo será ante el Dinan Quevert, el colista de la competición, en el Palacio de los Deportes de Riazor. Ya en la ida el equipo coruñés le ganó 1-6 en tierras francesas y es muy probable que en casa se asegure, de nuevo, los tres puntos ante el equipo de Guido Pellizzari. Ante este panorama el Liceo necesitaría que el Valongo no ganase su partido en casa frente al Oliveirense, el contrincante del equipo de Juan Copa por la tercera plaza, una posición a la que aún pueden acceder los verdes. Además del duelo ante el Dinan, el Liceo debe visitar al Oliveirense y recibir al Trissino en la última jornada.