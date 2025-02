Diego Epifanio: «¿Árbitros? No vamos a quedar ahora de llorones»

Diego Epifanio no quiso comentar el arbitraje que acabó encendiendo al Coliseum en el partido ante Gran Canaria. «No merece la pena. No lo hemos hecho nunca y ahora no vamos a quedar de llorones. No me toca a mí juzgar la labor arbitral», apuntó mientras sí se detuvo un poco más en cómo condicionó esta circunstancia al equipo. «Tiene que ser difícil para el jugador. Para Trey (Thompkins) tiene que ser difícil que vaya al poste bajo y no le piten una falta, pero es algo que trabajamos con él. Tiene que entender que ya no está en el Real Madrid. Los jugadores tienen que dar el máximo y los árbitros hacer su trabajo, seguro que todos nos equivocamos, pero que no nos condicione ni nos excusemos en los árbitros», sentenció.

Dos de las novedades fueron Thomas Heurtel, al que no le sentó bien alguna sustitución, y Augusto Lima. «Thomas tiene que entrenar mucho para entender al equipo, tiene un talento brutal, ya lo vemos. Era una rotación normal (el cambio). A Gus lo vi con mucha energía, con ganas de jugar y ayudar. Se ha pegado. Le esperábamos , porque es importante».

A pesar de las dificultades, quiso mandar un mensaje para la esperanza. «Tenemos que seguir creyendo en la forma de jugar y sacar las virtudes de los jugadores. Hay que tener confianza en lo que hacemos. Necesitamos entrenar más juntos y que todos se conozcan. A seguir creciendo y seguir creyendo», finalizó.