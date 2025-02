Jacobo Copa: «Soy guerrero, no me arrugo nunca, va en mi ADN»

¿Cómo ve al Liceo?

Estamos bastante bien, todos contentos. Todo el equipo, los jugadores estamos llegando a nuestro nivel, el que esperábamos. La primera vuelta fue dura, porque era lógico, estamos yendo de menos a más. Aún podemos dar más guerra y mejorar en algunos aspectos. Cuando en ataque no estábamos tan finos, nos pusimos sólidos en defensa. Eso no quiere decir que estemos cada partido encerrados, tenemos variantes tácticas. Esperemos que no pase, pero si el domingo el Barcelona mete un gol, debemos estar tranquilos, porque es lo normal. Vamos a llegar al tramo importante de la temporada con todo el mundo a su máximo nivel y a tope.

Se ve mucha química dentro y fuera de la pista. ¿Es así?

Tenemos un grupo humano increíble. Desde que llegué aquí, flipé. Los lesionados, Pablo y Tato, también. Quedamos fuera, vamos a cenar, vamos a tomar un café, vemos algunos partidos juntos. Es increíble. Y con los viajes se hace menos pesado cuando tienes un grupo así. Se agradece, también el trabajo del staff. Todo lo está yendo muy bien.

Hace un año tenía una lesión importante en el hombro y no veía mucho la luz...

Es verdad. Mi primer partido a la vuelta fue contra el San Cugat allí, a finales de enero, a principios de febrero. Lo hablaba con el fisioterapeuta de nuestro equipo, que fue el que me llevó la recuperación del hombro. De hecho, el gol (ante el Vic) se lo dediqué a él, porque me lo dijo. Fue la lesión más grave que tuve y espero no tener más.

Cómo cambia todo en un año...

Sí, tal cual. La vida puede dar muchas vueltas. El año pasado estaba lesionado y ahora, al siguiente, estoy en la Champions, en el club que había soñado siempre, en A Coruña, con mis amigos, este equipazo, mi familia. Estoy viviendo un sueño e intento disfrutarlo al máximo.

¿Puede disfrutarlo o la exigencia del día a día le consume?

Cuesta porque es mucha exigencia, pero intento disfrutar al máximo. Los días que tengo descanso busco estar con mis amigos. Ellos vienen a verme los partidos, aunque a algunos les cuesta, porque al jugar el domingo por la mañana, los sábados de noche son duros. Alguno está estudiando fuera y el otro día me fui a Madrid, el viernes, a la gala del patinaje, y aproveché para verlos. Ya estoy organizando las vacaciones de verano, porque llevo ya cuatro años sin tenerlas con ellos. El año pasado no pude ir de Interrail.

Era un año de aclimatación en el Liceo y va derribando puertas. ¿Le sorprende lo rápido que va todo?

El año pasado cuando me contactaron era cierto que, si yo fichaba, venía a una plantilla de nueve para ir entrando en la dinámica, porque soy joven. Desgraciadamente hubo alguna lesión y me vi jugando minutillos. Los aproveché. Cuando hubo la lesión de Pablo (Cancela), di un paso adelante; y cuando hubo la lesión de Tato (Ferruccio), di otro paso adelante. Me siento mejor, sobre todo, por la plantilla, por la gente que me rodea, que me está ayudando mucho. Están separando lo de mi padre. Estoy muy bien, pero siento que hay que tener los pies en el suelo, porque ahora me están saliendo las cosas muy bien. Igual llega un tramo de temporada que no me salen y hay que estar tan preparado para ello, porque no todo van a ser risas y una alfombra roja. Hay que estar con la conciencia tranquila y listo para ayudar. Estoy también preparado mentalmente, ya lo estoy haciendo, por si tengo algún altibajo. Es obvio que los tendré. Ahí tengo estar tranquilo, tener buena cara y disfrutar ayudando al equipo, aunque sea de otra manera.

¿Nunca se arruga?

Me están curtiendo bien y me han curtido muy bien en Dominicos. Estuve con veteranos como Payero, Grasas... Yo también soy guerrero, me gusta ir a todas, competir al máximo y no me arrugo. Voy fortísimo, va en mi ADN no dar una bola por perdida. César y Dava me están ayudando mucho en ese sentido.

Han pasado unos meses. ¿Cómo lleva que le entrene su padre?

Como dijo él, con naturalidad. Lo de no estar en casa viviendo... El domingo sí que intento estar con mis padres, sobre todo con mi madre, a la que no veo mucho. A nivel personal sí que a veces me rayo un poco cuando estoy solo en la residencia porque es un poco complicado, pero el equipo me está ayudando mucho, no me está dejando de lado, el ambiente en el que estamos es el ideal. Va todo bien, con naturalidad.

No deja de ser también un sacrificio personal...

Sí, obvio, eso es cierto, pero yo también me quería independizar porque era vivir mi vida de profesional, más si puedo estar en uno de los mejores clubes del mundo, sino el mejor que es el Liceo. Me salió esa oportunidad de irme a una residencia. Cuando cerramos al Liceo, decidimos que si yo venía a este club, me tenía que independizar porque era incompatible con estar en casa. Un día sí, pero no todos los días.

¿Sigue con Nil Cervera en la residencia? ¿Eso le ayuda?

Claro, lo que hace Nil lo hago yo y al revés (se ríe). También Bruno (Saavedra). Dijimos que seríamos campeones de España y lo fuimos. Dijimos que llegaríamos al Liceo y ahora queremos ganar un título con el Liceo. Ya lo hablamos el otro día para relajarnos y a ver si lo logramos.

¿Se ve ya jugando ante el Barcelona en el Palau?

Me di cuenta el otro día que estaba viendo el Barça-Manresa. Me acordé de que el domingo voy a estar jugando ahí. Vamos a intentarlo, estamos bien, estamos mentalmente y físicamente muy bien, estamos jugando un buen hockey. Ellos, obviamente, tienen un equipazo, sus jugadores son increíbles, pero vamos a hacer lo que estamos haciendo, competir al máximo e ir a por los tres puntos. Tato ya regresó y a Pablo (Cancela) le queda poco. Estaremos en el mejor momento en el tramo crucial.