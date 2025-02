Diego Epifanio: "El arbitraje no nos puede condicionar, tenemos que saber gestionarlo"

Diego Epifanio admitió, a dos días de visitar al Joventut, que los errores arbitrales a su equipo le hacen "más daño" que a otros rivales porque van "más justos", pero él tiene claro que esos fallos arbitrales "no pueden sacar del partido" a sus jugadores.

"Es evidente que en varias fases de la temporada hemos sentido que hay unos errores que nos han perjudicado más, pero a lo mejor es que tenemos que ser más fuertes o bloquear mejor porque el arbitraje es algo que no podemos controlar", afirmó.

El técnico burgalés, no obstante, no cree que su equipo esté siendo "más perjudicado" por los árbitros cuando juega en el Coliseum que cuando lo hace a domicilio.

"El arbitraje no nos puede condicionar, tenemos que saber gestionarlo. Nuestros jugadores tienen que entender que si el árbitro no pita una falta en un tiro o en una acción, eso no nos excusa para no hacer el siguiente trabajo. Hay que saber aguantar los contactos si no los pitan", incidió.

Epifanio, además, recordó que los árbitros también se juegan mucho en cada partido: "Los árbitros que quieran estar en la Copa no lo querrán hacer mal, o los que luego quieran pitar el playoff, además de que ellos también descienden".

El entrenador del Básquet Coruña asume que su equipo debe adaptarse al arbitraje de la liga Endesa por ser un recién ascendido: "Lo que tenemos que hacer es intentar que, cuando consideramos que el árbitro se equivoque, no nos condicione y seguir jugando y seguir peleando cada balón, porque si no te destruye".

Análisis del Joventut

Considera que el Joventut, al que visitan en el Palau Municipal D´Esports de Badalona, es un equipo "con pocas fisuras" y que cuenta con un jugador diferencial en la liga Endesa, el ala-pívot estadounidense Sam Dekker.

"Dekker es un jugador de otro nivel en esta Liga, como ya ha demostrado. El impacto de Dekker en la competición está siendo brutal, es un jugador de otro escalón en el sentido de la anotación, del físico, de la ejecución y de la rapidez", destacó.

El jugador llegó a la Penya a mediados de noviembre para reforzar el juego en la pintura del equipo verdinegro. Desde entonces, ha disputado 11 partidos, con un promedio de 14.5 puntos, 5.3 rebotes y 1.4 asistencias para una valoración media de 15.2 créditos.

Su mejor actuación la firmó precisamente ante el Básquet Coruña, al que destrozó en el Coliseum con 30 puntos y 8 triples (35 de valoración) en el duelo que ambos disputaron a finales de diciembre.

Epifanio, no obstante, avisa que el cuadro dirigido por Daniel Miret tiene otros jugadores que también pueden marcan la diferencia en la categoría por su experiencia.

"Es un equipo que está jugando muy bien, que está en las primeras posiciones de la clasificación, que tiene un roster con jugadores muy experimentados. Pero no solo con mucha experiencia en la Liga, que hay otros equipos que también la tienen, sino con jugadores que tienen mucho rendimiento en la Liga. Vives, Hanga, Rivas, Robertson, Tomic, Pustovoy... son jugadores que han tenido siempre mucho impacto en sus equipos y mucho impacto en el juego", incidió.

Para este encuentro, el preparador del equipo naranja sigue pendiente del estado físico de Thomas Heurtel, quien sigue con un trabajo individual para acelerar su puesta a punto.

"Está poniendo mucho de su parte, está trabajando mucho, haciendo todos los días sesiones dobles en el Coliseum para llegar a los partidos. Para nosotros es un jugador muy importante", confesó Epifanio, quien reconoció que la dirección deportiva del club sigue buscando reforzar la plantilla.