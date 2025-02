Guido Pellizzari: «Con Juan Copa acepté que mi juego era limpiar espacios, no hacer goles»

Guido Pellizzari (Mendoza, 1992) fichó a mitad de la temporada pasada por el Liceo para reforzar una plantilla muy castigada por las lesiones. Se enamoró de A Coruña en pocos meses y esta noche (20.30 horas) regresa al Palacio con el Dinan Quévert francés en la octava jornada de la Champions.

¿Qué tal la vida en Quévert?

Bien. Ya sabía francés de mi etapa anterior y ha sido más fácil adaptarme con mi familia. Es un ambiente muy diferente a A Coruña y también a Saint-Omer, que está más al norte. Este es un lugar muy bonito, pegado al canal de la Mancha. Tiene playas cerca y es muy turístico. Es una cultura diferente a España y Galicia, pero estoy muy contento.

¿Cómo recuerda su etapa breve en el Liceo?

Jugar en el Liceo ha sido una etapa muy bonita de mi carrera, siempre dije que cumplí un sueño al ir allí. Compartí vestuario con grandes jugadores. Para mí, fue un gusto rodearme de ellos, aprender y competir en nombre del Liceo. Con Juan Copa también fue todo muy bien. Mi familia y yo guardamos buenos recuerdos en lo deportivo y en lo personal.

Vino en un momento difícil por las lesiones. ¿Cómo vivió aquella adaptación?

De una semana para otra, tuve que cambiar todo. Ese es el tiempo que me demoré desde que el club me hizo la propuesta hasta que yo me instalé con mi familia allí. Fue toda una aventura y ya sabía que no iba a ser fácil, pero al final de la temporada me marché contento porque, con mi perfil y mi trabajo, pude ayudar al equipo en lo que me tocaba. Me fui del Liceo contento por ayudar a devolverlo a donde merece estar, que es en las fases finales y luchando por los títulos.

En Francia está marcando más goles que en A Coruña. ¿Cómo asumió ese cambio de rol?

Con Juan Copa acepté que mi juego era limpiar los espacios, no marcar. Me puso una función muy clara que yo entendí rápidamente para poder sumar y potenciar al equipo. Tenía que hacer bloqueos, limpiar espacios y robar bolas para salir al contraataque. En Quévert no tenemos un juego tan ordenado y estratégico, así que se han ido creando situaciones en las que he podido disparar más a portería. Es una cuestión de roles.

Su equipo es el colista del grupo, pero ya le ganaron al Valongo. ¿Qué expectativas tienen?

Este club siempre ha sido de los más grandes de Francia. Llevaba unos años sin acceder a competiciones europeas ni ganar el campeonato francés. Me propusieron venir a intentar volver a estar en lo más alto, pero ha ido todo más rápido de lo esperado. No esperábamos entrar en la Champions, así que fue una sorpresa para todos poder meternos en la fase de grupos. No había más expectativas. El primer partido fue muy difícil ante el Oliveirense. A partir de ahí, ganamos al Valongo y competimos en Trissino. Nos tiene que servir para pelear la liga francesa. Esto tiene que darle visibilidad al club y al hockey francés y, además, nos hace subir nuestro propio nivel. Pese a todo, yo siempre soy competitivo y el objetivo es ganar cada partido.