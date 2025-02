Alabart: «Los jóvenes del Liceo aportan atrevimiento y valentía»

«Ya sabemos todos lo que implica un Barça-Liceo, es uno de los grandes partidos de la temporada siempre». El coruñés Ignacio Alabart, referencia en la pista de los catalanes, avisa de lo que viene este domingo en el Palau Blaugrana. A los dos conjuntos les ha pillado quizás con el pie cambiado por la vorágine de una exigente Champions League, pero toca clásico de los clásicos en el hockey patines español, duelo de primero contra segundo en la tabla de la OK Liga Masculina con un Liceo en clara línea ascendente. El coruñés es consciente de ese paso al frente que ha dado el equipo de su ciudad. «El Liceo está en un momento muy bueno, sobre todo en defensa. Son muy sólidos, creo que es ya la quinta portería consecutiva. Y en ataque tienen un juego muy estructurado, que concede pocas contras; están siendo muy compactos y los resultados así lo reflejan. Es un partido de máxima dificultad», admite tras el análisis uno de los campeones del mundo con España junto a César Carballeira este pasado otoño en los World Roller Games.

Ni siquiera Ignacio Alabart, quien no vive el día a día del Liceo, es ajeno a esa progresión de los imberbes del equipo coruñés con Jacobo Copa, Nil Cervera y Bruno Saavedra a la cabeza. «Es un equipo muy joven, al que quizás a principio de temporada le faltase un poco esa experiencia, también fue el hecho de necesitar tiempo para conjuntarse. Los jugadores más jóvenes han dado un paso adelante en estos últimos partidos y se están notando. Aportan mucho atrevimiento, mucha valentía, van para adelante con todo y eso es muy bueno», razona un Alabart quien hace extensible a Compañía y Dominicos ese buen momento. «Es muy positivo que el hockey en A Coruña saque nuevos valores, también tenemos ahí a Dominicos y Compañía. Hay ahí coruñeses que pueden dar un muy buen nivel en el futuro», cuenta.

Alabart no puede ocultar su predilección y ese cariño que le sigue teniendo a Compañía, su casa: «Disfruto mucho viéndolos, las veces que no me coincide mi partido con el suyo, me gusta. Hace dos fines de semana, cuando jugaron contra el Cerdanyola en Elviña, tuve la oportunidad de asistir en directo y disfruté mucho. Son gallegos que tienen la ambición de crecer, que están jugando en un equipo muy atractivo, valiente, que va sin miedo a fallar y con el objetivo de mejorar y seguir creciendo».

En el alambre en Europa

El Barça vive en una dualidad esta temporada. Es ese equipo que cuenta sus partidos por victorias en liga y es también ese conjunto que está sufriendo para pasar a cuartos de la Champions y que vivió una situación límite en Barcelos (4-4) al rescatar un punto tras ir perdiendo 4-1. «Estamos contentos por la reacción del equipo y no era fácil hacerlo en una pista tan complicada como la de Barcelos, es una demostración de la fortaleza que tenemos. Cuando se ponen mal dadas, también somos capaces de darle la vuelta de la situación. La derrota era un resultado que nos dejaba fuera y ahora seguimos dependiendo de nosotros. Con el Barça siempre hay que contar, mientras haya opciones», avisa.