Trey Thompkins: «Le dije a Heurtel que si venía al Leyma, también podía ayudarse a sí mismo»

¿Qué le pareció el fichaje de Doncic por los Lakers?

Fue muy sorprendente. Entiendo este negocio y sé que él pensaba que iba a quedarse en Dallas durante toda su carrera. Las cosas se dieron así, pero estoy seguro de que hará de Los Ángeles su nuevo hogar.

Los Ángeles es un mercado muy interesante en el baloncesto y usted lo conoce bien desde su paso por los Clippers.

Por supuesto. Creo que va a ser una buena oportunidad para Luka. La NBA se va a beneficiar de esto, estoy seguro.

¿Cómo recuerda su paso por la NBA al inicio de su carrera?

Fue una etapa muy buena de mi vida. Aquel era mi primer año jugando como profesional. Fue la primera vez que me mudé lejos de casa y aprendí a vivir por mí mismo. Los Ángeles fue un sitio muy divertido. Es una ciudad muy rápida, muy entretenida. Disfrute mucho de aquello.

Los Ángeles es muy diferente de su Lithonia natal.

Son dos mundos opuestos. Los Ángeles está siempre soleado y hay playas por todos lados y está Hollywood. Todo es muy diferente a Lithonia.

Madrid, San Petersburgo o Belgrado. A Coruña es muy diferente a todos los lugares en los que ha jugado antes.

A Coruña es una muy buena ciudad para mí. Estoy disfrutando mucho de mi estancia aquí. Me gusta el ritmo de vida que se lleva, es un sitio más calmado. Me recuerda un poco a mi casa en Georgia.

¿Cómo se siente ahora en el equipo y en la ciudad?

Personalmente, me siento muy bien, en plena forma. En el Leyma he vuelto a disfrutar del baloncesto y me estoy reencontrando conmigo mismo.

Tardó unas semanas en poder debutar y ahora ha sido importante en algunos de los momentos positivos del equipo esta temporada, como la victoria en Lleida. ¿Percibe esa importancia?

Mi idea al venir aquí fue, desde el primer momento, ayudar al equipo a mantenerse en la ACB. No sabía cómo iba a ser o cómo nos iba a ir, pero ese sigue siendo el objetivo.

¿Alguna vez se había visto en una racha de malos resultados tan larga como la que atraviesa el Leyma ahora mismo?

Esto es nuevo para mí, pero sigue siendo baloncesto. La única manera que conozco de solucionar las cosas es seguir mirando hacia delante, luchando para encontrar la manera de mejorar. Trabajamos muy duro y damos lo mejor que tenemos y vamos a seguir haciéndolo.

Beqa Burjanadze comentó la semana pasada que echaba de menos a Lima en la pista. ¿Usted también le extrañaba?

Sí. Lima es muy importante para nosotros. Nos da otro tipo de energía, solo se preocupa por buscar lo mejor para el equipo. Es un bromista y siempre nos ayuda.

Lima es más jocoso y usted, ¿transmite más calma?

Somos diferentes, pero trabajamos juntos y funciona. Los demás toman lo que yo les aporto y yo me llevo lo que ellos me dan a mí.

En la pista, ¿prefiere un rol más centrado en atacar posiciones interiores o ejercer de tirador en el perímetro?

Lo más importante es hacer lo que haga falta para ganar. Si hay que jugar por dentro, lo voy a hacer. Si hay que expandir el campo, también. Estoy agradecido por tener la habilidad de hacer ambos roles. Me siento cómodo en cualquiera de ellos.

Thomas Heurtel comentó que habló con usted antes de decidirse a fichar al Leyma. ¿Cómo le convenció para venir aquí?

Le dije que, si venía, podría ayudarnos mucho a nosotros y, también, ayudarse a sí mismo de forma individual. Tenemos un gran equipo de médicos y fisioterapeutas que te ayudan a trabajar en ti mismo. Como equipo, todos sabemos lo que Thomas puede hacer. Por mi parte, yo quería que nos ayudase en todo lo que pudiese.

Se conocen desde su etapa en el Real Madrid. ¿Esa experiencia juntos les ha servido para entenderse más rápido ahora o cambia al ser diferentes equipos y funciones en la pista?

He jugado con él dos temporadas, una en el Real Madrid y otra en el Zenit. Puedo ver lo que está pensando Thomas y reaccionar correctamente. Ambos nos entendemos bien, por eso disfruto mucho cuando jugamos juntos.

Son parte de los veteranos de la liga. ¿Se cargan más responsabilidad para sacar al equipo adelante?

Sí. Sabemos lo que hay que hacer. Ahora, tenemos que utilizar nuestra experiencia y tratar de conseguir esa victoria.

¿Qué le falta al equipo?

Hay que seguir prestando atención a los pequeños detalles. Tenemos que hacerlo en los 40 minutos que dura el partido. Nos hace falta confiar en que los tiros van a entrar y buscar la mejor opción en cada ataque. De eso va el baloncesto.

Visitan al Joventut y, luego, hay un parón de varias semanas. ¿Le preocupa llegar con pocas victorias al mes de marzo?

Para mí siempre ha sido importante ganar cada partido, desde que era pequeño. No me gusta perder. Una victoria contra el Joventut nos daría mucha energía para entrar en la siguiente fase, después de la ventana.

Antes de llegar al Leyma lidió con muchas lesiones. ¿Cómo lo sobrellevó mentalmente?

Para mí, la clave ha sido centrarme siempre en entrenar. En mi vida he pasado por muchas cosas. Con una mente fuerte eres capaz de romper tus límites acabas haciéndote mejor. Ha sido una batalla en la que mirar constantemente hacia delante, siempre recordando que amo jugar al baloncesto y que tengo que hacer lo que haga falta para ello.

¿Se enorgullece de la persona en la que se ha convertido a través del baloncesto y de su carrera más que de los títulos que ha ganado?

He aprendido un montón para intentar convertirme en una mejor persona, aunque también es satisfactorio tener éxito en la pista.