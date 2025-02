Thomas Heurtel: el rey, el as y el comodín de la baraja del Leyma Coruña

El rey, el as y el comodín. Thomas Heurtel lo fue todo en la baraja con la que el Leyma Coruña jugó la partida contra el Joventut en Badalona. El base francés, en su tercer partido con la camiseta naranja, asumió el papel decisivo que precedió su fichaje y dejó una actuación de récord con 14 puntos, 18 asistencias, 5 rebotes y 32 de valoración. Ni la derrota ni el criterio arbitral empañaron la actuación de la nueva esperanza del equipo coruñés.

Diego Epifanio necesitaba un comodín en su mano para revertir a la mala dinámica con la que el equipo inició el partido en el Olímpico de Badalona. El técnico burgalés miró al banquillo a los cinco minutos de juego y sacó, sin dudar, a Thomas Heurtel y a Atoumane Diagne. El Joventut, quinto clasificado de la liga, quedó en cada defensa a merced del truco de magia que quisiese ejecutar Heurtel en su sociedad con el senegalés. Ese fue el inicio de una actuación imperial, digna de un rey, que terminó al filo de un récord. Llegó hasta las 18 asistencias y se quedó a una del récord absoluto de la liga, que ostenta Sergio Rodríguez desde 2016.

Números aparte, la presencia en pista Heurtel coartó a un Joventut que, pese al triunfo final, no tuvo una noche lucida en defensa y se escudó en la eficacia de Dotson y Tomic. Tal fue la influencia que el francés regresó a la pista a los cinco minutos de iniciar el tercer cuarto y, como el as en el que se convirtió, ya no salió hasta que el último minuto de la prórroga, con el partido ya sentenciado. El Leyma solo pudo acariciar su quinta victoria, pero, ahora, cree un poco más en la salvación. Con el rey, el as y el comodín, la partida tiene otro color.