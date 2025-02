El Leyma Coruña, acribillado a faltas: iguala un récord que ya era suyo en la ACB

El Leyma Básquet Coruña no es colista destacado de la ACB por los árbitros, pero sí que es cierto que en el conjunto naranja se siente maltratados por los colegiados en los últimos partidos, más allá de que Diego Epifanio intente que el foco no se centre en los del silbato, una fuente habitual de excusas para los equipos con una mala trayectoria. No se ve como una animadversión personal hacia los coruñeses, pero sí se contempla con enfado lo sencillo que es pitar a un debutante en ACB que siempre ha optado por el buen talante y que nunca ha alzado la voz. En Murcia no han tenido la misma paciencia.

Las 32 faltas que le señalaron hace unos días en el Olímpico de Badalona, aunque hubiese una prórroga por el medio, son la gota que colmó el vaso. Es el tope de esta temporada cometidas por un equipo en un partido de la Liga Endesa, aunque igualado con otros dos encuentros, en uno de ellos el damnificado también fue el Leyma Coruña. El Joventut, por su parte, vio como le señalaban tan solo 17 infracciones en 45 minutos de juego. Un abismo en la pista de difícil encaje, sin negar las dificultades que tuvo para defender al poste a Tomic y a Pustoyi.

No era la primera vez que se encontraba ante una circunstancia parecida. De hecho, en el Barcelona-Leyma también se topó con que le señalaban otras 32 infracciones, es un techo que ha igualado, para su desgracia, el Covirán Granada en su duelo de la jornada 19 ante Girona. Dos de los tres topes son naranjas. Ya más hacia abajo están las 31 faltas que le señalaron a Lleida ante Girona en la jornada 15 y las 30 de Manresa frente a Barcelona en la 9 y de Granada, de nuevo, ante Manresa en la fecha 7.

Hay entidades que se repiten en esta relación de encuentros aislados y dan una idea de cuáles son los equipos que más faltas cometen de media por partido. En cabeza está Manresa con 24,55 y le siguen Granada, Lleida, Leyma y Murcia con 23,80; 23, 75; 23,60; y 23,50, respectivamente. Todos casi a la par, menos el conjunto dl ourensano Diego Ocampo.

Solo en seis de los veinte partidos que ha jugado esta temporada el Leyma en ACB ha cometido menos faltas que sus rivales. Precisamente, uno de ellos fue ante el Joventut en la primera vuelta en el Coliseum (17 de los naranjas por 21 de los catalanes). El resto de enfrentamientos con esta anomalía para el equipo de Diego Epifanio fueron los choques en Andorra, Lleida y Granada y los partidos en el Coliseum frente a los catalanes, Unicaja y Casademont Zaragoza. En dos de esa media docena ganaron los coruñeses, la mitad de su botín a día de hoy.

Esa supuesta dureza, aunque también se ve afectada por cómo le miran los colegiados, no le ha impedido mostrarse frágil en torno a su canasta. El Leyma es el equipo que más puntos encaja de la ACB con 1.868 en los 20 duelos que ha jugado, una media de 93,4, inasumible para un conjunto que pretenda salvarse y seguir un año más en la Liga Endesa. No ha dejado nunca a ningún rival por debajo de los 80 puntos en ningún encuentro (solo en la jornada 2 a Gran Canaria justo en esa cifra) y en cinco encuentros ha recibido más de cien, esa barrera psicológica (Andorra, Barcelona, Lleida, Baskonia y Joventut).

El descenso, partido

La lucha por el descenso a Primera FEB, la antigua LEB Oro, empieza a romperse con el Leyma Básquet Coruña como gran damnificado por su incapacidad para ganar un partido en los últimos tiempos. Las nueve derrotas consecutivas pesan como una losa demasiado pesada cuando, además, precisa de un cambio radical para seguir en la pugna y no descolgarse. No ocurre lo mismo con el resto de contendientes que a duras penas van ganando algún encuentro.

Los traspiés de este fin de semana de Lleida, Girona y Granada ante Real Madrid, Casademont Zaragoza y Baskonia han convertido en menos dramática la derrota coruñesa ante el Joventut en Badalona. La situación sigue siendo extrema y le queda un hilo de vida, pero al menos se puede aferrar a un mes de marzo de duelos directos en A Coruña para que el desfibrilador haga su trabajo. Los triunfos de Andorra y Breogán sí que golpearon, ambos tienen siete y ocho triunfos, respectivamente. Bilbao Basket es el invitado sorpresa en una zona de peligro de la que al Leyma le está costando un mundo salir.