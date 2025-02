Compañía, apuesta total por la cantera

“Hacer equipos con los jugadores que vienen de abajo es la base de nuestra filosofía”. En los últimos años, la cantera es el principal baluarte de Compañía de María. Las categorías inferiores del conjunto colegial han conseguido éxitos autonómicos y nacionales en casi todos los torneos disputados. “Llevamos un tiempo con buenos resultados a nivel de campeonatos de España, es el premio al trabajo del día a día”, señala Josep Sellas, coordinador de las categorías inferiores del club. Pero, más allá de los premios, Sellas destaca que lo que más les «enorgullece es que cada vez tenemos más niños, que nuestros equipos son más visibles”.

El reflejo de este proceso se plasma en el primer equipo, recién ascendido a OK Plata Norte. Con una media de edad que no llega a los 20 años (19,6), los jugadores de Alejandro Canosa marchan en mitad de tabla con catorce puntos, lejos de la zona de descenso. “Debemos ser el equipo más joven de la categoría”, afirma Josep Sellas. “Tenemos chicos de dieciséis o diecisiete años jugando minutos importantes en la OK Plata y esa es nuestra mayor motivación, nuestro principal motor. No somos un club que económicamente podamos permitirnos grandes fichajes, entonces tenemos que continuar en esta línea para seguir ahí”, afirma el coordinador.

Es una apuesta firme, pero arriesgada. “Puede haber gente que no lo vea bien por la inexperiencia de la plantilla, pero es lo que tenemos que hacer. Sobre todo para dar oportunidades a jugadores gallegos de competir con los mejores sin tener que salir de casa”, explica.

De los doce jugadores que forman el plantel de este curso, solo cuatro son incorporaciones de fuera. Álex Fuentes, Eloi Martínez, Iván Centoira y el chileno Vicente Soto son los únicos foráneos no formados sobre la pista colegial, aunque todos ellos han entendido desde el primer momento la filosofía del equipo.

El filial sigue la misma línea en OK Bronce. De toda la plantilla, solo dos jugadores superan los veinte años —Manuel Drago y Nico Temprano—. El resto oscila entre los dieciséis y los diecinueve. “Es un equipo prácticamente junior y compite de tú a tú con los senior. Ver el progreso de todos estos chicos hace que el trabajo y las horas invertidas merezcan la pena”, señala Josep Sellas.

El Campeonato de España Junior, en mayo

Compañía de María organizará el Campeonato de España Junior de hockey sobre patines entre el 23 y el 25 de mayo en A Coruña. El torneo fue concedido hace unos días por la Federación Española de Patinaje y será impulsado junto a la Federación Gallega. “Hemos vivido el proceso de selección con ilusión y muchas ganas”, afirma Josep Sellas. “Sabemos que será mucho trabajo, pero estamos deseando empezar con los preparativos y el montaje”, añade. El evento reunirá en la ciudad a los mejores jugadores del país nacidos entre el año 2006 y 2007 y Compañía luchará por estar entre ellos. La fase de clasificación es larga y complicada. “Primero hay que quedar entre los cuatro primero gallegos y, tras eso, se enfrentan los cuatro mejores de Galicia contra los cuatro mejores de Asturias. Se clasifican los dos mejores equipos de esos ocho”, comenta.

No es la primera vez que la ciudad acoge un evento de estas características. En 2022, Dominicos celebró el Campeonato de España Juvenil, que terminó ganando sobre la pista del Pabellón de Monte Alto. En aquel entonces, los nombres propios del torneo —y de la final contra el Reus— fueron Jacobo Copa y Bruno Saavedra, actuales jugadores del Liceo en la máxima categoría.

A Compañía de María no le importaría repetir el éxito, pero mantienen los pies en suelo. “Ganar es muy difícil, aunque ojalá se consiguiese. El objetivo será pelear lo que venga para intentar estar lo más arriba posible, pero no nos metemos presión”, declara Josep Sellas.

La instalación donde se celebrará el torneo es uno de los flecos pendientes. “Al noventa por ciento te diría que será en Monte Alto, pero no hay nada cerrado aún”, concluye el coordinador de la entidad.