Thomas Heurtel: «En algunos momentos me hacen falta más cabeza y más paciencia»

Thomas Heurtel (Béziers, Francia, 1989) cambió el universo del Leyma Coruña con su fichaje sorpresa hace un mes, tras frustrarse su segunda etapa en el Barcelona. Tres partidos y una exhibición de asistencias ante el Joventut del base francés han devuelto la esperanza a una afición naranja que, pese a las nueve derrotas seguidas, tiene argumentos para volver a creer en salvar la categoría

¿Qué tal sus primeras semanas en A Coruña?

Muy bien, es una ciudad muy bonita. La gente me ha recibido con los brazos abiertos desde el primer día. Espero que salvemos esta situación, por ellos y por el club. Por el momento, todo va genial. Es importante darle estabilidad a la familia aquí.

Trey Thompkins reconoció que al convencerle, le dijo que uste podría ayudar al equipo y viceversa. ¿Ha sentido en estas semanas eso que le comentó su compañero?

Sí. Obviamente, ese es el motivo por el que he venido. Necesitaba y quería jugar. El club me necesitaba y las cosas cuadraron.

Necesitaba jugar y disfrutó media hora de juego en Badalona ante el Joventut. ¿Era consciente del número de asistencias que iba sumando en el partido?

No. Sabía que llevaba muchas, pero no sabía que estaba cerca de un récord.

¿Está contento en ese rol protagonista como asistente que le ha dado Epi?

El club sabe lo que ha fichado, sabe mis cualidades y mis defectos. Siempre he sido un buen creador de juego. El equipo lo necesitaba y por eso lo hice.

La afición esperaba que la llegada de un jugador de su nivel ayudase a salir del pozo y, ahora, tienen más esperanzas.

Hicimos un muy buen partido contra un equipo que es de los cinco mejores de la ACB y que juega la Eurocup. Si seguimos así y mantenemos la positividad, tendremos oportunidad de ganar a otros equipos fuertes de la liga. En general, contra el Joventut hicimos todos un buen partido. Cada uno aportó su granito de arena. Nos faltaron algunos detalles y algunas cosas nos perjudicaron.

¿Le gusta demostrar su carácter en la pista?

Yo no quiero demostrar nada, realmente eso es parte de mi personalidad. Me gusta tomar responsabilidades y riesgos. Lo hago aquí en A Coruña como lo hacía en Madrid o en Barcelona. Es algo que nace de mí. Obviamente, tengo defectos y cosas que cambiar, pero en la pista no me escondo.

¿Cuáles son esos defectos que usted reconoce en sí mismo?

A veces no sé controlarme o tranquilizarme. En algunos momentos me hacen falta más cabeza y más paciencia.

¿Paciencia para hacer los pases extra que tanto incide Epi?

Epi me da bastante libertad en mi juego. Él confía mucho en mí y yo también en él. Ambos intentamos que la cosa salga bien.

¿Qué tal se entiende con Brandon en los entrenamientos y en los partidos?

Bien. Por desgracia no he podido entrenar con él todo lo que me gustaría por el tema físico. Brandon es un jugador con muchas cualidades. El año pasado ya las demostró en Manresa y, este año, aquí. Es un base con muchas aptitudes que defiende muy bien. Los pocos minutos que hemos podido jugar juntos en la pista han sido positivos. Brandon y yo vamos a jugar más veces juntos.

Tuvo una especial conexión con Diagne. ¿Es una bendición para un base como usted tener a un pívot de esas características a su lado?

No sé si Atou jugaba así antes de que yo llegara aquí, pero ya le conozco desde mi etapa en el Barcelona. En mis cuatro años allí, él estuvo tres. Sé como utilizarlo. Siempre he tenido muy buena conexión con los pívots. Las he tenido con Diagne, pero las hemos visto también con Lima y con Huskic. Con los pívots me llevo muy bien normalmente.

Su llegada al equipo le ha dado otra cara a Jakovics.

Ingus, sinceramente, me agrada como jugador. Creo que en Badalona jugó muy bien. Le quité un poco de responsabilidad. Para mí, él es más un combo que un base. Tiene más cualidades y tiene que demostrarlas. Tiene un muy bien tiro y muchas más cosas. Conmigo aquí, vamos a ver una faceta de Jakovics mucho mejor.

¿Lo mismo se puede decir de tiradores valientes como Barrueta?

Es un muy buen tirador. Nos ayuda en muchas situaciones cuando faltan pocos segundos. Se la tira y la mete.

¿Percibe un cambio de nivel en la liga tras un par de años fuera?

No realmente. Solo he jugado tres partidos, pero no he visto un nivel superior. El nivel físico en Rusia o en China es más alto que en España porque no aceptan mucho los contactos. Obviamente, la Euroliga es mucho más física.

Epi le hizo ver a Thompkins que al Leyma le pitan faltas que en otros equipos no le señalarían. ¿Opina lo mismo?

Sí, sobre todo en el último partido. La diferencia de tiros libres, 46 a 16, es evidente. Así no puedes ganar, es imposible. Si le pitas a Diagne y a Thompkins cinco faltas, ¿quién va a jugar? Tenemos jugadores, pero es lo nunca visto que todos nuestros pívots acaben con cinco faltas. En cada cuarto estábamos en bonus a los siete minutos. Eso te condiciona la forma de atacar y de defender. Para tirar veinte tiros libres más, solo nos ganaron de tres.

¿Cómo se enamoró Thomas Heurtel del baloncesto?

Empecé a los siete años. Mi padre quería que hiciese algún deporte. Cerca de mi casa había una pista de atletismo y un pabellón. Probé el atletismo (se ríe). No es que no me gustase, pero después fui al pabellón empecé a jugar al baloncesto. Me gustó mucho desde el principio. Me gusta este deporte, veo muchos partidos. Cuando me retire, a ver si me quedo en este mundo.

¿Cómo le gustaría seguir ligado?

Con los años, se acerca cada vez más la retirada. Hay opciones que estoy pensado para ello.

Todavía no la contempla.

De momento no. Si sigo jugando como en Badalona, no me retiraré.

¿Cree de verdad que el equipo tiene lo necesario para revertir la situación salvarse?

Como dije antes, hay opciones con los chicos que estamos aquí. La actitud que tuvimos en Badalona es la que tenemos que tener siempre. Si jugamos así, no solo le ganaremos a los equipos de abajo, sino que podemos aspirar a ganarle a los grandes. Hay que luchar por el club y por la afición.

¿Qué le pareció el Coliseum en sus primeros partidos?

Me sorprendió ver a tanta gente viniendo a ver los partidos a pesar de la situación del equipo.

¿Fichajes con caché como el suyo o el de otros compañeros de renombre ayudarán a consolidar la afición al baloncesto en la ciudad?

La gente ya venía antes. Estarán contentos o no con los fichajes, pero lo más bonito es que vengan a apoyar al equipo en esta situación. Eso habla muy bien de ellos.

¿Confía en acabar la temporada aquí y ver en persona la permanencia del Leyma en ACB?

No sé lo que pasará. Veremos al final de temporada.

¿Quién cree que ganará la Copa del Rey?

Pienso que ganará Unicaja. Tengo una buena relación con Ibon Navarro y juegan muy buen baloncesto.