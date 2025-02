Inés Losada: «Volver a casa me ha ayudado a crecer»

Inés Losada deshoja el calendario y cuenta los días para lanzarse a la aventura americana. La jugadora coruñesa se marchará en verano a Estados Unidos para estudiar y jugar al voleibol en la University of Colorado. Mientras prepara el examen de acceso a la universidad norteamericana, aprovecha para consolidarse como una rematadora implacable en su primer año en el Zalaeta tras brillar en la concentración permanente de la selección española en Soria.

«Volver a casa me ha ayudado a crecer, yo creo que para el año que viene me va a resultar muy beneficioso», afirma Inés Losada. La jugadora formada en el Calasancias tuvo que marcharse de la concentración permanente y aceptó el desafío que le planteó el Zalaeta. Asumió un rol protagonista a las órdenes de Jorge Barrero en un proyecto que necesitó renovar su columna vertebral. Y no ha fallado. «Mis puntos fuertes son el ataque y la potencia en el saque», reconoce Inés Losada.

Esta temporada se ha consolidado como la máxima artillera del equipo, con 199 puntos, y como un seguro al servicio. Promedia casi un punto de saque por set en lo que va de liga. Pese a sus registros ofensivos, Inés Losada no quiere pecar de conformista y ve esta temporada como un curso en el que limar sus debilidades. «Tengo que mejorar en las recepciones y en defensa. Nunca ha sido lo que más he entrenado y, ahora, sufro más en ese apartado», se sincera.

El trabajo y las responsabilidades que ha asumido en el Zalaeta, un equipo asentado en la mitad alta de la tabla de Superliga 2, le sirve para ganar experiencia y preparar su salto al otro lado del charco. Planea irse a la Universidad de Colorado para seguir con sus estudios y con el deporte. «Tengo que hacer el examen de acceso y, si lo apruebo, me iré en agosto para empezar la pretemporada», estima Losada, que trata de contener la ilusión. «Tengo presión por el examen de acceso, pero también por adaptarme al modo de vida que llevan allí», reflexiona.

Aunque Inés no estará en el Zalaeta el año que viene, cree como la que más en el complicado objetivo del equipo: «clasificarse para la fase de ascenso». Cuatro puntos las separan del segundo puesto y, aunque será difícil, Losada quiere dejar el listón muy alto antes de lanzarse a la aventura americana.