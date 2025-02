¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El deporte coruñés pone sus ojos en la situación límite del rugby, pero ofrece una gran variedad de citas. CRAT, HC Coruña, OAR, y Compañía B disputan sus partidos en A Coruña, mientras que el resto buscará ganar lejos de casa.

Rugby

Todo o nada para el CRAT en Elviña. Las coruñesas juegan el primer partido de la segunda fase de la Liga Iberdrola, en la que deberán ganar tres de los cuatro encuentros que disputarán para mantener la categoría. La primera de las batallas será el domingo, a las 12.30 horas en el Estadio Universitario de Elviña. Las de Chorny y Artime, últimas en la tabla con un único punto, reciben al Barça, penúltimo con nueve.

Hockey Patines

El HC Coruña recibe el sábado en el Palacio de los Deportes al Bigues i Riells (13.00 horas), en la jornada 15 de la OK Liga Iberdrola. Las coruñesas están séptimas, con 18 puntos tras perder por la mínima ante el Sant Cugat la semana pasada. Las catalanas, por su parte, llegan en undécima posición, con seis puntos menos que las locales. En la OK Plata femenina, el Resa Cambre visita al líder, el Club Patín Las Rozas (sábado, 16.00 horas). La OK Plata masculina vuelve a rodar después de dos semanas de parón, con el desplazamiento de Compañía de María a Asturias para medirse al Oviedo Roller (20.00 horas) y el viaje de Dominicos a Igualada (20.30 horas). En OK Bronce, Compañía B recibe el domingo en Elviña 2 al Patinalón (12.45 horas).

Baloncesto

Maristas se desplaza hasta Guipúzcoa para medirse al Mondragon en la décimo séptima jornada de la Liga Femenina 2. El equipo de Fernando Buendía juega en la tarde del sábado, a partir de las 18.30 horas, en busca de un triunfo que mantenga al equipo en la parte alta de la clasificación. Las coruñesas llevan tres victorias consecutivas — once en total — y ocupan la tercera posición, mientras que sus rivales son novenas, con siete triunfos en el casillero. Marina Feijoo será baja por motivos laborales.

Balonmano

Cita doble este sábado en Primera Nacional. El OAR recibe al Lalín en San Francisco Javier a partir de las 19.00 horas, buscando su décimo séptima victoria consecutiva. Enfrente, un Lalín irregular buscará la sorpresa en A Coruña. Culleredo, por su parte, visita Canarias para enfrentarse al Ingenio (20.00 horas, hora peninsular). Los de Fernando Vázquez tratarán de volver a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas.

Voleibol

El Zalaeta visita el domingo la pista del CV Torrejón (12.00 horas). El conjunto de Jorge Barrero marcha cuarto en la tabla de la Liga Femenina 2, enganchado a la pelea por la segunda plaza que da acceso al play off de ascenso. Su rival está quinto y se juega sus opciones de permanecer en ese pelotón de cabeza.

Fútbol Sala

Tras rozar la sorpresa frente al Majadahonda la semana pasada, el Viaxes Amarelle vuelve a la pista para conseguir una victoria que le oxigene en la lucha por la permanencia en Segunda RFEF. Las naranjas visitan al Mioño (sábado, 20.00 horas), rival directo en la lucha por el objetivo. Las cántabras cuentan con nueve puntos de ventaja sobre las coruñesas, que no podrán contar con Lau Doce por compromisos de trabajo.