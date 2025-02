Otro Liceo se mide a su antepenúltimo verdugo

La tarde del 3 de noviembre quedó marcada a fuego en el orgullo del Liceo. El equipo de Juan Copa visitaba Igualada para medirse al colista y salió escaldado de Les Comes. Hasta cinco veces tuvo que recoger la bola de su portería Martín Rodríguez —en su primera titularidad tras su vuelta a casa—, quien no pudo hacer mucho por salvaguardar el honor de un equipo que hizo aguas por todas partes sobre la pista catalana. Solo un gol de penalti de César Carballeira maquilló la debacle coruñesa en la quinta jornada de la OK Liga.

Han pasado 105 días desde aquel partido, seguramente el peor de la competición para el equipo de Juan Copa. El día que los verdes tocaron fondo.

Desde esa jornada, el Liceo comenzó a remontar el vuelo. Solo el Reus y el Barça han sido capaces de ganarles desde entonces en la OK Liga y la imagen defensiva de los colegiales dista mucho de aquella fragilidad exhibida en tierras catalanas. Fue un momento de conjura, un punto de inflexión.

Nada tiene que ver el equipo que hoy saltará al Palacio (12.00 horas, OKLigaTV) con el de entonces. La de Igualada era la tercera derrota consecutiva, con una plantilla que no terminaba de engrasar las piezas y de transmitir en la pista lo que Juan Copa exigía desde la banda. Ahora, los coruñeses viven su momento más dulce del curso: en la tercera posición de la tabla y con el billete para los cuartos de la Champions en el bolsillo.

La última jornada supuso un pequeño bache en el camino verdiblanco. Los hombres de Copa se lanzaron a la conquista del Palau contra el Barcelona, pero salieron derrotados: 3-1. El tropiezo no implicó males mayores porque el Calafell se vistió de amigo y derrotó al Reus (3-0) y mantuvo a los colegiales en la segunda posición, aunque un poco más lejos de los culés. Volver a casa, delante de su gente, tiene que ser la mejor medicina para empezar a cerrar la herida que aún sangra en azul y grana.

El Igualada, por su parte, también ha madurado. Los de Marc Muntané abandonaron el farolillo rojo de la tabla y emprendieron una escalada que les ha llevado, de momento, al quinto puesto de la clasificación. Su última derrota llegó hace un mes, contra el Reus, y desde entonces ha empatado contra el Voltrega y ha derrotado a Alcoi y Lleida.

Marc Rouzé, que anotó tres de los cinco goles al Liceo en la primera vuelta, es la principal amenaza del club catalán. El joven goleador lleva 12 tantos en 17 partidos de OK Liga, seguido muy de cerca por su compañero Marc Carol, con ocho.

Xaus sigue siendo la principal amenaza ofensiva —17 goles en 17 partidos—. Bruno Saavedra, por sanción, y Pablo Cancela, lesionado, serán las bajas liceístas.

Sin embargo, la principal fortaleza de este Liceo no está en los goles que anota, sino en los que no recibe. Pese a haber encajado tres en el Palau Blaugrana, Martí Serra volvió a completar una gran actuación con más de una treintena de atajadas. El guardameta catalán, que está a un nivel muy alto desde que anunció que no seguirá en el club después del verano, es el menos goleado en lo que llevamos de 2025: ha recibido nueve goles en seis encuentros, por los 14 del Reus y del Barça.

La venganza es un plato que se sive frío y el Palacio de los Deportes será juez y parte de lo que ocurra en el segundo asalto de dos equipos con cuentas pendientes. Después, el 7 de marzo, volverán a encontrarse en los cuartos de final de la Copa del Rey, a partido único y con todo por decidir en Calafell.