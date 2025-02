El madre de una árbitro de 13 años en A Coruña: "Acosaban a mi hija en manada ante cualquier decisión"

"El delegado de Victoria, tras sancionar una falta en el medio del campo, entró en el terreno de juego unos seis metros dirigiéndose a mí en actitud desafiante en los siguientes términos: 'Arbi, qué escándalo, qué vergüenza, no tienes ni puta idea', sientiéndome asustada e intimida". Una colegiada de 13 años relataba este incidente en el acta de un Victoria B-Silva de prebenjamines que se disputó este pasado fin de semana en los campos de La Torre en A Coruña. Fue un avance de lo ocurrido, porque horas más tardes, su madre realizó una publicación en redes sociales para denunciar los hechos y lo que tuvo que soportar su hija. "Los entrenadores del Silva y del Victoria fueron los más correctos dentro de lo terriblemente agresivo y maleducado de la situación. El delegado del Victoria fue un auténtico monstruo que se dedicó a discutir de manera reiterada todas y cada una de las decisiones de una niña de 13 años que, al igual que los jugadores, está aprendiendo. Con mala educación, intimidandola con sus aspavientos, sus expresiones y su actitud corporal (...) Un energúmeno que debería tener una orden de alejamiento de los campos de fútbol. Con su ejemplo desde la banda, lo único que hace es crear monstruos a su imagen y semejanza. De hecho, en un descanso un jugador de, no más de siete años, se acercó a mí hija, la árbitro, exigiéndole explicaciones por su manera de pitar las faltas, cuando esté niño debería tener grabado a fuego que al árbitro no se le discute. Raquel, a pesar de su situación y nerviosismo, le perdonó e hizo oídos sordos", relata su progenitora.

Tampoco sintió que el trato era el debido por parte de algunos de los representantes del Silva: "Raquel cometió el error de no comprobar en la alineación quiénes eran los que estaban subidos como técnicos de ese partido por parte del Silva. Y se encontró con un entrenador y tres jóvenes que, actuando en manada, sí en manada, acosaban a mí hija ante cualquier decisión arbitral. No sé atrevía a acercarse a la banda porque les tenía miedo. Literalmente miedo, por sus expresiones y su actitud agresiva", asegura antes de concluir su razonamiento y su juicio de valor ante lo que debería ser: "Raquel no hizo uso de todas las armas que el reglamento tiene habilitadas para estos casos, como activar el protocolo de violencia verbal, sacar tarjetas, expulsar a los tres sinvergüenzas que estaban en el banquillo del Silva (...) Acosaban a una niña menor de edad, con el brazalete que identificaba su edad, me parece denunciable", cuenta: "Los niños árbitros son imprescindibles para los partidos y son el futuro del fútbol, son valientes, muy valientes, estudian y van a clase todo el año para sacar el titulo y seguir aprendiendo, aunque hayan aprobado el examen. Son unos apasionados del futbol y del deporte y son extraordinarios. Debería haber en los campos de fútbol una autoridad, ya sea Policía o personal de la Federación Galega, que vele por el correcto desarrollo de los partidos desde el respeto y la educación".

El Silva, quien no aparece como foco de incidentes en el acta y que no ha recibido ningún anexo aún, no tiene constancia de los hechos de los que se hacen responsables a sus técnicos. Este periódico no ha sido capaz de recabar aún la versión del Victoria.